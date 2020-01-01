Bink AI (BINK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Bink AI (BINK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Bink AI (BINK) туралы ақпарат

Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications.

Ресми веб-сайт:
https://bink.ai/
Whitepaper:
https://github.com/Bink-AI/BinkOS

Bink AI (BINK) токеномикасы мен бағасын талдау

Bink AI (BINK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 243.30K
$ 243.30K$ 243.30K
Жалпы қамтуы:
$ 860.65M
$ 860.65M$ 860.65M
Айналымдағы қамту:
$ 860.65M
$ 860.65M$ 860.65M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 243.30K
$ 243.30K$ 243.30K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00237282
$ 0.00237282$ 0.00237282
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00028279
$ 0.00028279$ 0.00028279

Bink AI (BINK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Bink AI (BINK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BINK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BINK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BINK токеномикасын түсінген болсаңыз, BINK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.