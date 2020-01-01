Big Dog Fink (BINK) токеномикасы

Big Dog Fink (BINK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Big Dog Fink (BINK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Big Dog Fink (BINK) туралы ақпарат

In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E).

Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level!

As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF).

This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology.

Our mission is clear: to make blockchain great again.

Ресми веб-сайт:
https://bigdogfink.com/

Big Dog Fink (BINK) токеномикасы мен бағасын талдау

Big Dog Fink (BINK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капиталын:
$ 40.02M
$ 40.02M
Жалпы қамтуы:
$ 148.94B
$ 148.94B
Айналымдағы қамту:
$ 148.94B
$ 148.94B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 40.02M
$ 40.02M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00516508
$ 0.00516508
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00027005
$ 0.00027005

Big Dog Fink (BINK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Big Dog Fink (BINK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BINK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BINK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BINK токеномикасын түсінген болсаңыз, BINK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

BINK бағасының болжамы

BINK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BINK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.