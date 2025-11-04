БиржаDEX+
Biden Coin ағымдағы бағасы: 0.00000322 USD. Нақты уақыттағы BIDEN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BIDEN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BIDEN туралы толығырақ

BIDEN Баға туралы ақпарат

BIDEN деген не

BIDEN Ресми веб-сайт

BIDEN Токеномикасы

BIDEN Баға болжамы

Biden Coin Логотип

Biden Coin Баға (BIDEN)

Листингтен жойылды

1 BIDEN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді.
USD
Biden Coin (BIDEN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:03:51 (UTC+8)

Biden Coin (BIDEN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00014982
$ 0.00014982

$ 0.00000165
$ 0.00000165

--

--

0.00%

0.00%

Biden Coin (BIDEN) нақты уақыттағы баға $0.00000322. Соңғы 24 сағат ішінде BIDEN мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BIDEN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00014982, ал ең төменгісі — $ 0.00000165.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BIDEN соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Biden Coin (BIDEN) Нарықтық ақпарат

$ 322.12K
$ 322.12K

--
----

$ 322.12K
$ 322.12K

100.00B
100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0

Biden Coin нарықтық капитализациясы $ 322.12K, тәуліктік сауда көлемі --. BIDEN айналымдағы мөлшері 100.00B, жалпы мөлшері 100000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 322.12K.

Biden Coin (BIDEN) Баға тарихы USD

Бүгін, Biden Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Biden Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0000012768 болды.
Соңғы 60 күнде Biden Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0000017103 болды.
Соңғы 90 күнде Biden Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0001191218123694753 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0000012768-39.65%
60 күн$ -0.0000017103-53.11%
90 күн$ -0.0001191218123694753-97.36%

Biden Coin (BIDEN) деген не

Biden Coin is a meme token inspired by the world’s most memeable politician — Joe Biden. But here’s the kicker: No official logo. No likeness. No affiliation. Fully decentralized. No presale. No team allocation. Fair-launched and loud — by ElectionDAO. BIDEN | ETH Mainnet | Community-Owned Meme Movement 📈 Real Numbers. Real Momentum. 🟢 60+ days live — zero rug signals 🟢 Community-led via ElectionDAO governance 🟢 No presale. No VCs. No BS.

🟢 100% organic growth through viral fire

🟢 Featured in top influencer posts, meme pages & viral threads 🎯 Vision: The First “Political Consensus Layer” on Ethereum Forget TradFi. Forget PACs. This is Web3 election energy — democratized, verifiable, and unstoppable.

We don’t need permission. Just memes, virality, and on-chain belief.

$BIDEN isn’t a token — it’s an opinion turned asset.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Biden Coin (BIDEN) Ресурс

Ресми веб-сайт

Biden Coin Баға болжамы (USD)

Biden Coin (BIDEN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Biden Coin (BIDEN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Biden Coin.

Қазір Biden Coin баға болжамын тексеріңіз!

BIDEN - жергілікті валюталарға

Biden Coin (BIDEN) токеномикасы

Biden Coin (BIDEN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BIDEN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Biden Coin (BIDEN) туралы басқа сұрақтар

Biden Coin (BIDEN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BIDEN бағасы — 0.00000322 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BIDEN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BIDEN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000322. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Biden Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
BIDEN үшін нарықтық капитализация: $ 322.12K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BIDEN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BIDEN айналымдағы ұсынысы: 100.00B USD.
BIDEN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BIDEN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00014982 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BIDEN бағасы қандай болды?
BIDEN 0.00000165 USD ATL бағасына жетті.
BIDEN үшін сауда көлемі қандай?
BIDEN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BIDEN өседі ме?
BIDEN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BIDEN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:03:51 (UTC+8)

Biden Coin (BIDEN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

