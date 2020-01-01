BEZOGE on SOL (BEZOGE) токеномикасы
BEZOGE on SOL (BEZOGE) туралы ақпарат
This project is a community-driven meme coin that achieved a peak market cap of $1.6 billion during the last bull run on Ethereum, demonstrating its strong community support and popularity. Now transitioning to the Solana blockchain, it aims to utilize Solana's high-speed and low-cost infrastructure to provide efficient and scalable solutions. This move ensures broader accessibility and reinforces the project's commitment to leveraging the latest blockchain advancements for enhanced user engagement.
BEZOGE on SOL (BEZOGE) токеномикасы мен бағасын талдау
BEZOGE on SOL (BEZOGE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
BEZOGE on SOL (BEZOGE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
BEZOGE on SOL (BEZOGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BEZOGE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BEZOGE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BEZOGE токеномикасын түсінген болсаңыз, BEZOGE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.