БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Beware of Geeks Bearing Grifts ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BOGBG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BOGBG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Beware of Geeks Bearing Grifts ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BOGBG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BOGBG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BOGBG туралы толығырақ

BOGBG Баға туралы ақпарат

BOGBG деген не

BOGBG Ресми веб-сайт

BOGBG Токеномикасы

BOGBG Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Beware of Geeks Bearing Grifts Логотип

Beware of Geeks Bearing Grifts Баға (BOGBG)

Листингтен жойылды

1 BOGBG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:03:42 (UTC+8)

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BOGBG мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BOGBG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BOGBG соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Нарықтық ақпарат

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Beware of Geeks Bearing Grifts нарықтық капитализациясы $ 9.50K, тәуліктік сауда көлемі --. BOGBG айналымдағы мөлшері 1.00T, жалпы мөлшері 1000000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.50K.

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Баға тарихы USD

Бүгін, Beware of Geeks Bearing Grifts - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Beware of Geeks Bearing Grifts - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Beware of Geeks Bearing Grifts - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Beware of Geeks Bearing Grifts - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0+7.81%
60 күн$ 0-10.23%
90 күн$ 0--

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) деген не

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Ресурс

Ресми веб-сайт

Beware of Geeks Bearing Grifts Баға болжамы (USD)

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Beware of Geeks Bearing Grifts.

Қазір Beware of Geeks Bearing Grifts баға болжамын тексеріңіз!

BOGBG - жергілікті валюталарға

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) токеномикасы

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BOGBG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) туралы басқа сұрақтар

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BOGBG бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BOGBG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BOGBG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Beware of Geeks Bearing Grifts үшін нарықтық капитализация қандай?
BOGBG үшін нарықтық капитализация: $ 9.50K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BOGBG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BOGBG айналымдағы ұсынысы: 1.00T USD.
BOGBG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BOGBG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BOGBG бағасы қандай болды?
BOGBG 0 USD ATL бағасына жетті.
BOGBG үшін сауда көлемі қандай?
BOGBG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BOGBG өседі ме?
BOGBG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BOGBG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:03:42 (UTC+8)

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,778.17
$106,778.17$106,778.17

+0.97%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,623.09
$3,623.09$3,623.09

+0.95%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.43
$167.43$167.43

+0.41%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9450
$0.9450$0.9450

+0.35%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,778.17
$106,778.17$106,778.17

+0.97%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,623.09
$3,623.09$3,623.09

+0.95%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.43
$167.43$167.43

+0.41%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3395
$2.3395$2.3395

+0.53%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$995.70
$995.70$995.70

+1.58%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0701
$0.0701$0.0701

+40.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1700
$0.1700$0.1700

-43.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04345
$0.04345$0.04345

+334.50%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008150
$0.0000008150$0.0000008150

+104.67%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000055
$0.000055$0.000055

+150.00%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001767
$0.0000000000001767$0.0000000000001767

+76.70%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0701
$0.0701$0.0701

+40.20%