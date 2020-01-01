Beth ($BETH) токеномикасы

Beth ($BETH) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Beth ($BETH) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Beth ($BETH) туралы ақпарат

The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn’t about being “just another token.” It’s a business. It’s a movement. It’s a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here’s what we’re building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH’s community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://bethonsolana.com/
Whitepaper:
https://bethonsolana.com/whitepaper

Beth ($BETH) токеномикасы мен бағасын талдау

Beth ($BETH) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 21.57K
$ 21.57K$ 21.57K
Жалпы қамтуы:
$ 989.85M
$ 989.85M$ 989.85M
Айналымдағы қамту:
$ 937.83M
$ 937.83M$ 937.83M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 22.77K
$ 22.77K$ 22.77K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.01495483
$ 0.01495483$ 0.01495483
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Beth ($BETH) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Beth ($BETH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $BETH токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $BETH токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $BETH токеномикасын түсінген болсаңыз, $BETH токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.