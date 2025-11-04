БиржаDEX+
BESC MONEY ағымдағы бағасы: 14.86 USD. Нақты уақыттағы MONEY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MONEY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MONEY туралы толығырақ

MONEY Баға туралы ақпарат

MONEY деген не

MONEY Ресми веб-сайт

MONEY Токеномикасы

MONEY Баға болжамы

BESC MONEY Логотип

BESC MONEY Баға (MONEY)

Листингтен жойылды

1 MONEY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$14.88
$14.88$14.88
-14.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BESC MONEY (MONEY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:44:36 (UTC+8)

BESC MONEY (MONEY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 14.42
$ 14.42$ 14.42
24 сағаттық төмен
$ 17.52
$ 17.52$ 17.52
24 сағаттық жоғары

$ 14.42
$ 14.42$ 14.42

$ 17.52
$ 17.52$ 17.52

$ 39.54
$ 39.54$ 39.54

$ 14.42
$ 14.42$ 14.42

-1.07%

-15.08%

-25.15%

-25.15%

BESC MONEY (MONEY) нақты уақыттағы баға $14.86. Соңғы 24 сағат ішінде MONEY мен $ 14.42 аралығында сауда жасалып, ал $ 17.52 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MONEY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 39.54, ал ең төменгісі — $ 14.42.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MONEY соңғы бір сағатта -1.07% өзгерді, 24 сағат ішінде -15.08%, ал соңғы 7 күнде -25.15% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BESC MONEY (MONEY) Нарықтық ақпарат

$ 634.46K
$ 634.46K$ 634.46K

--
----

$ 634.46K
$ 634.46K$ 634.46K

42.70K
42.70K 42.70K

42,700.27943217572
42,700.27943217572 42,700.27943217572

BESC MONEY нарықтық капитализациясы $ 634.46K, тәуліктік сауда көлемі --. MONEY айналымдағы мөлшері 42.70K, жалпы мөлшері 42700.27943217572. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 634.46K.

BESC MONEY (MONEY) Баға тарихы USD

Бүгін, BESC MONEY - USD баға өзгерісі $ -2.6403897722211 болды.
Соңғы 30 күнде BESC MONEY - USD баға өзгерісі $ -5.8339156340 болды.
Соңғы 60 күнде BESC MONEY - USD баға өзгерісі $ -7.8936542900 болды.
Соңғы 90 күнде BESC MONEY - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -2.6403897722211-15.08%
30 күн$ -5.8339156340-39.25%
60 күн$ -7.8936542900-53.12%
90 күн$ 0--

BESC MONEY (MONEY) деген не

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs

BESC Coin is more than a cryptocurrency—it's a stake in a thriving, real-world business with a proven track record of success. With profit-sharing, staking rewards, advanced trading features, and exclusive client benefits, BESC Coin offers unparalleled value for investors and customers alike. Join us in building the future of construction and blockchain technology.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BESC MONEY (MONEY) Ресурс

Ресми веб-сайт

BESC MONEY Баға болжамы (USD)

BESC MONEY (MONEY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BESC MONEY (MONEY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BESC MONEY.

Қазір BESC MONEY баға болжамын тексеріңіз!

MONEY - жергілікті валюталарға

BESC MONEY (MONEY) токеномикасы

BESC MONEY (MONEY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MONEY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BESC MONEY (MONEY) туралы басқа сұрақтар

BESC MONEY (MONEY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MONEY бағасы — 14.86 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MONEY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MONEY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 14.86. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BESC MONEY үшін нарықтық капитализация қандай?
MONEY үшін нарықтық капитализация: $ 634.46K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MONEY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MONEY айналымдағы ұсынысы: 42.70K USD.
MONEY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MONEY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 39.54 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MONEY бағасы қандай болды?
MONEY 14.42 USD ATL бағасына жетті.
MONEY үшін сауда көлемі қандай?
MONEY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MONEY өседі ме?
MONEY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MONEY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:44:36 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

