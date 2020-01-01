Bermuda Shorts (SHORT) токеномикасы
Bermuda Shorts (SHORT) туралы ақпарат
BSC needs something new and unique memecoin tokenomics!
Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts
Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192
Tokenomics: 4 TRILLION
99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings
I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months.
Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳
Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture.
$SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik.
Bermuda Shorts (SHORT) токеномикасы мен бағасын талдау
Bermuda Shorts (SHORT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Bermuda Shorts (SHORT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Bermuda Shorts (SHORT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SHORT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SHORT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SHORT токеномикасын түсінген болсаңыз, SHORT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
