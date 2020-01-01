BERATARDIO (BERATARDIO) токеномикасы
BERATARDIO (BERATARDIO) туралы ақпарат
Beratardio (BERATARDIO) is a community-driven memecoin launched on Berachain, known for its unfiltered humor, cultural significance, and decentralized engagement. Emerging as the first memecoin to graduate from Kodiak’s Panda Factory, Beratardio has established itself as a grassroots project built and operated by its dedicated community of holders, known as beratards. The project embraces the culture of internet absurdity, incorporating elements of memes, decentralized governance, and community-driven initiatives rather than traditional utility. With a strong presence in the Berachain ecosystem, Beratardio thrives as a purely social and memetic token, evolving organically through its community’s participation.
BERATARDIO (BERATARDIO) токеномикасы мен бағасын талдау
BERATARDIO (BERATARDIO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
BERATARDIO (BERATARDIO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
BERATARDIO (BERATARDIO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BERATARDIO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BERATARDIO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.