Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Benzene (BZN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Benzene (BZN) туралы ақпарат

War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network.

Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades.

https://warriders.com/

Benzene (BZN) токеномикасы мен бағасын талдау

Benzene (BZN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 79.62K
$ 79.62K
Жалпы қамтуы:
$ 99.53M
$ 99.53M
Айналымдағы қамту:
$ 1.08M
$ 1.08M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 7.37M
$ 7.37M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 32.59
$ 32.59
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.01156936
$ 0.01156936
Қазіргі баға:
$ 0.074052
$ 0.074052

Benzene (BZN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Benzene (BZN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BZN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BZN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BZN токеномикасын түсінген болсаңыз, BZN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

BZN бағасының болжамы

BZN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BZN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.