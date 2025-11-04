БиржаDEX+
Bella Bumper ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BUMPER-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BUMPER баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Bella Bumper ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BUMPER-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BUMPER баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BUMPER туралы толығырақ

BUMPER Баға туралы ақпарат

BUMPER деген не

BUMPER Ресми веб-сайт

BUMPER Токеномикасы

BUMPER Баға болжамы

Bella Bumper Баға (BUMPER)

Листингтен жойылды

1 BUMPER-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.000674
$0.000674$0.000674
-9.10%1D
USD
Bella Bumper (BUMPER) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Bella Bumper (BUMPER) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00667841
$ 0.00667841$ 0.00667841

$ 0
$ 0$ 0

-1.08%

-9.19%

-6.80%

-6.80%

Bella Bumper (BUMPER) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BUMPER мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BUMPER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00667841, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BUMPER соңғы бір сағатта -1.08% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.19%, ал соңғы 7 күнде -6.80% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bella Bumper (BUMPER) Нарықтық ақпарат

$ 337.10K
$ 337.10K$ 337.10K

--
----

$ 337.10K
$ 337.10K$ 337.10K

499.68M
499.68M 499.68M

499,677,174.494633
499,677,174.494633 499,677,174.494633

Bella Bumper нарықтық капитализациясы $ 337.10K, тәуліктік сауда көлемі --. BUMPER айналымдағы мөлшері 499.68M, жалпы мөлшері 499677174.494633. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 337.10K.

Bella Bumper (BUMPER) Баға тарихы USD

Бүгін, Bella Bumper - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Bella Bumper - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Bella Bumper - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Bella Bumper - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-9.19%
30 күн$ 0-24.35%
60 күн$ 0-80.68%
90 күн$ 0--

Bella Bumper (BUMPER) деген не

Bella Bumper is a community-driven meme coin inspired by the fun and playful world of cars and racing. Born from the Nummus Aeternita community, it represents a humorous take on the “wen Lambo” culture, highlighting the journey before reaching the dream car. While primarily a meme token, Bella Bumper’s purpose is to engage its community through creative campaigns, social interaction, and gamified initiatives around car-themed content, with a focus on entertainment, engagement, and community growth.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Bella Bumper (BUMPER) Ресурс

Ресми веб-сайт

Bella Bumper Баға болжамы (USD)

Bella Bumper (BUMPER) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bella Bumper (BUMPER) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bella Bumper.

Қазір Bella Bumper баға болжамын тексеріңіз!

BUMPER - жергілікті валюталарға

Bella Bumper (BUMPER) токеномикасы

Bella Bumper (BUMPER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BUMPER токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Bella Bumper (BUMPER) туралы басқа сұрақтар

Bella Bumper (BUMPER) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BUMPER бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BUMPER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BUMPER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bella Bumper үшін нарықтық капитализация қандай?
BUMPER үшін нарықтық капитализация: $ 337.10K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BUMPER үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BUMPER айналымдағы ұсынысы: 499.68M USD.
BUMPER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BUMPER барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00667841 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BUMPER бағасы қандай болды?
BUMPER 0 USD ATL бағасына жетті.
BUMPER үшін сауда көлемі қандай?
BUMPER үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BUMPER өседі ме?
BUMPER биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BUMPER баға болжамын қарап көріңіз.
