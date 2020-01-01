Beeg Blue Whale (BEEG) токеномикасы
Beeg Blue Whale (BEEG) туралы ақпарат
Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation.
Beeg Blue Whale (BEEG) токеномикасы мен бағасын талдау
Beeg Blue Whale (BEEG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Beeg Blue Whale (BEEG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Beeg Blue Whale (BEEG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BEEG токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BEEG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BEEG токеномикасын түсінген болсаңыз, BEEG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
BEEG бағасының болжамы
BEEG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BEEG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.