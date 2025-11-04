БиржаDEX+
BEAST SELLER ағымдағы бағасы: 0.00628374 USD. Нақты уақыттағы BEAST-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BEAST баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BEAST туралы толығырақ

BEAST Баға туралы ақпарат

BEAST деген не

BEAST Ресми веб-сайт

BEAST Токеномикасы

BEAST Баға болжамы

BEAST SELLER Логотип

BEAST SELLER Баға (BEAST)

Листингтен жойылды

1 BEAST-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00628683
-9.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BEAST SELLER (BEAST) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:55:57 (UTC+8)

BEAST SELLER (BEAST) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00610506
24 сағаттық төмен
$ 0.0069608
24 сағаттық жоғары

$ 0.00610506
$ 0.0069608
$ 0.101404
$ 0.00357844
+1.58%

-9.51%

-29.46%

-29.46%

BEAST SELLER (BEAST) нақты уақыттағы баға $0.00628374. Соңғы 24 сағат ішінде BEAST мен $ 0.00610506 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0069608 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BEAST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.101404, ал ең төменгісі — $ 0.00357844.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BEAST соңғы бір сағатта +1.58% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.51%, ал соңғы 7 күнде -29.46% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BEAST SELLER (BEAST) Нарықтық ақпарат

$ 436.22K
--
$ 436.22K
69.42M
69,420,000.0
BEAST SELLER нарықтық капитализациясы $ 436.22K, тәуліктік сауда көлемі --. BEAST айналымдағы мөлшері 69.42M, жалпы мөлшері 69420000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 436.22K.

BEAST SELLER (BEAST) Баға тарихы USD

Бүгін, BEAST SELLER - USD баға өзгерісі $ -0.000660934997725962 болды.
Соңғы 30 күнде BEAST SELLER - USD баға өзгерісі $ -0.0034345358 болды.
Соңғы 60 күнде BEAST SELLER - USD баға өзгерісі $ -0.0046320645 болды.
Соңғы 90 күнде BEAST SELLER - USD баға өзгерісі $ -0.003040568850429048 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000660934997725962-9.51%
30 күн$ -0.0034345358-54.65%
60 күн$ -0.0046320645-73.71%
90 күн$ -0.003040568850429048-32.60%

BEAST SELLER (BEAST) деген не

It's a meme coin from Matt Furie universe

Who is Beast Seller?

The new face of the Furieverse. You’ve seen the cover of Cortex Vertex - yeah, that’s Beast. Not just on the cover. He is the cover! Beast is pure chaos, cosmic swagger and meme magic rolled into one feral package. Nobody can define him - and that’s exactly the point. He’s not here to explain. He’s here to explode. From the mind of Matt Furie, Beast follows front cover legends like Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and Hoppy. Their charts went vertical. Beast is next. History is being drawn. Don’t fade the cover character.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BEAST SELLER (BEAST) Ресурс

Ресми веб-сайт

BEAST SELLER Баға болжамы (USD)

BEAST SELLER (BEAST) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BEAST SELLER (BEAST) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BEAST SELLER.

Қазір BEAST SELLER баға болжамын тексеріңіз!

BEAST - жергілікті валюталарға

BEAST SELLER (BEAST) токеномикасы

BEAST SELLER (BEAST) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BEAST токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BEAST SELLER (BEAST) туралы басқа сұрақтар

BEAST SELLER (BEAST) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BEAST бағасы — 0.00628374 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BEAST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BEAST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00628374. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BEAST SELLER үшін нарықтық капитализация қандай?
BEAST үшін нарықтық капитализация: $ 436.22K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BEAST үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BEAST айналымдағы ұсынысы: 69.42M USD.
BEAST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BEAST барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.101404 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BEAST бағасы қандай болды?
BEAST 0.00357844 USD ATL бағасына жетті.
BEAST үшін сауда көлемі қандай?
BEAST үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BEAST өседі ме?
BEAST биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BEAST баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:55:57 (UTC+8)

BEAST SELLER (BEAST) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

