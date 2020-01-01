BEARXRPL ($BEAR) токеномикасы

BEARXRPL ($BEAR) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, BEARXRPL ($BEAR) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
BEARXRPL ($BEAR) туралы ақпарат

The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives.

Ресми веб-сайт:
https://bearableguy.xyz/

BEARXRPL ($BEAR) токеномикасы мен бағасын талдау

BEARXRPL ($BEAR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.79M
Жалпы қамтуы:
$ 587.71M
Айналымдағы қамту:
$ 587.71M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.79M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.02166489
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00429917
Қазіргі баға:
$ 0.00475081
BEARXRPL ($BEAR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

BEARXRPL ($BEAR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $BEAR токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $BEAR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $BEAR токеномикасын түсінген болсаңыз, $BEAR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$BEAR бағасының болжамы

$BEAR қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $BEAR бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

mc_how_why_title
Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.