BDC COIN ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BDC DANA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BDC DANA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BDC DANA туралы толығырақ

BDC DANA Баға туралы ақпарат

BDC DANA деген не

BDC DANA Ресми веб-сайт

BDC DANA Токеномикасы

BDC DANA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

BDC COIN Логотип

BDC COIN Баға (BDC DANA)

Листингтен жойылды

1 BDC DANA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-8.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BDC COIN (BDC DANA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:01:26 (UTC+8)

BDC COIN (BDC DANA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01070641
$ 0.01070641$ 0.01070641

$ 0
$ 0$ 0

-1.55%

-8.94%

-13.36%

-13.36%

BDC COIN (BDC DANA) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BDC DANA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BDC DANA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01070641, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BDC DANA соңғы бір сағатта -1.55% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.94%, ал соңғы 7 күнде -13.36% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BDC COIN (BDC DANA) Нарықтық ақпарат

$ 6.13K
$ 6.13K$ 6.13K

--
----

$ 6.13K
$ 6.13K$ 6.13K

999.78M
999.78M 999.78M

999,779,145.088568
999,779,145.088568 999,779,145.088568

BDC COIN нарықтық капитализациясы $ 6.13K, тәуліктік сауда көлемі --. BDC DANA айналымдағы мөлшері 999.78M, жалпы мөлшері 999779145.088568. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.13K.

BDC COIN (BDC DANA) Баға тарихы USD

Бүгін, BDC COIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде BDC COIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде BDC COIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде BDC COIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.94%
30 күн$ 0-41.88%
60 күн$ 0-99.60%
90 күн$ 0--

BDC COIN (BDC DANA) деген не

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BDC COIN (BDC DANA) Ресурс

Ресми веб-сайт

BDC COIN Баға болжамы (USD)

BDC COIN (BDC DANA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BDC COIN (BDC DANA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BDC COIN.

Қазір BDC COIN баға болжамын тексеріңіз!

BDC DANA - жергілікті валюталарға

BDC COIN (BDC DANA) токеномикасы

BDC COIN (BDC DANA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BDC DANA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BDC COIN (BDC DANA) туралы басқа сұрақтар

BDC COIN (BDC DANA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BDC DANA бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BDC DANA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BDC DANA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BDC COIN үшін нарықтық капитализация қандай?
BDC DANA үшін нарықтық капитализация: $ 6.13K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BDC DANA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BDC DANA айналымдағы ұсынысы: 999.78M USD.
BDC DANA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BDC DANA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01070641 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BDC DANA бағасы қандай болды?
BDC DANA 0 USD ATL бағасына жетті.
BDC DANA үшін сауда көлемі қандай?
BDC DANA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BDC DANA өседі ме?
BDC DANA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BDC DANA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:01:26 (UTC+8)

BDC COIN (BDC DANA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

