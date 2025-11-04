БиржаDEX+
Based Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BASED-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BASED баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BASED туралы толығырақ

BASED Баға туралы ақпарат

BASED деген не

BASED Ресми веб-сайт

BASED Токеномикасы

BASED Баға болжамы

Based Coin Логотип

Based Coin Баға (BASED)

Листингтен жойылды

1 BASED-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-6.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Based Coin (BASED) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:42:21 (UTC+8)

Based Coin (BASED) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.82%

-6.13%

-25.31%

-25.31%

Based Coin (BASED) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BASED мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BASED үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BASED соңғы бір сағатта -0.82% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.13%, ал соңғы 7 күнде -25.31% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Based Coin (BASED) Нарықтық ақпарат

$ 972.89K
$ 972.89K$ 972.89K

--
----

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

57.28B
57.28B 57.28B

62,325,651,231.26195
62,325,651,231.26195 62,325,651,231.26195

Based Coin нарықтық капитализациясы $ 972.89K, тәуліктік сауда көлемі --. BASED айналымдағы мөлшері 57.28B, жалпы мөлшері 62325651231.26195. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.06M.

Based Coin (BASED) Баға тарихы USD

Бүгін, Based Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Based Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Based Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Based Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-6.13%
30 күн$ 0--
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Based Coin (BASED) деген не

The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Based Coin (BASED) Ресурс

Ресми веб-сайт

Based Coin Баға болжамы (USD)

Based Coin (BASED) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Based Coin (BASED) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Based Coin.

Қазір Based Coin баға болжамын тексеріңіз!

BASED - жергілікті валюталарға

Based Coin (BASED) токеномикасы

Based Coin (BASED) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BASED токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Based Coin (BASED) туралы басқа сұрақтар

Based Coin (BASED) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BASED бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BASED-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BASED-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Based Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
BASED үшін нарықтық капитализация: $ 972.89K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BASED үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BASED айналымдағы ұсынысы: 57.28B USD.
BASED үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BASED барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BASED бағасы қандай болды?
BASED 0 USD ATL бағасына жетті.
BASED үшін сауда көлемі қандай?
BASED үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BASED өседі ме?
BASED биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BASED баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:42:21 (UTC+8)

Based Coin (BASED) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

