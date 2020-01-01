Based Beast Coin (BEAST) токеномикасы
Based Beast Coin (BEAST) туралы ақпарат
Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests.
Based Beast Coin (BEAST) токеномикасы мен бағасын талдау
Based Beast Coin (BEAST) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Based Beast Coin (BEAST) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Based Beast Coin (BEAST) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BEAST токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BEAST токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BEAST токеномикасын түсінген болсаңыз, BEAST токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
BEAST бағасының болжамы
BEAST қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BEAST бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.