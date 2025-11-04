Base Velocimeter Баға (BVM)
--
+1.17%
-11.83%
-11.83%
Base Velocimeter (BVM) нақты уақыттағы баға $0.00344382. Соңғы 24 сағат ішінде BVM мен $ 0.003394 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00344969 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BVM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.787331, ал ең төменгісі — $ 0.00138317.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BVM соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +1.17%, ал соңғы 7 күнде -11.83% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Base Velocimeter нарықтық капитализациясы $ 19.92K, тәуліктік сауда көлемі --. BVM айналымдағы мөлшері 5.78M, жалпы мөлшері 15080484.71884907. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 51.93K.
Бүгін, Base Velocimeter - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Base Velocimeter - USD баға өзгерісі $ -0.0016438733 болды.
Соңғы 60 күнде Base Velocimeter - USD баға өзгерісі $ +0.0032103317 болды.
Соңғы 90 күнде Base Velocimeter - USD баға өзгерісі $ +0.0018548275562341753 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|+1.17%
|30 күн
|$ -0.0016438733
|-47.73%
|60 күн
|$ +0.0032103317
|+93.22%
|90 күн
|$ +0.0018548275562341753
|+116.73%
What is the project about? ve33 Dex on Base
What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=
History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.
What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.
What can your token be used for?
Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
