Base Protocol (BASE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Base Protocol (BASE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Base Protocol (BASE) туралы ақпарат

Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80.

Ресми веб-сайт:
https://www.baseprotocol.org/

Base Protocol (BASE) токеномикасы мен бағасын талдау

Base Protocol (BASE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 217.98K
$ 217.98K
Жалпы қамтуы:
$ 702.44K
$ 702.44K
Айналымдағы қамту:
$ 480.68K
$ 480.68K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 318.55K
$ 318.55K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 35.25
$ 35.25
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.177029
$ 0.177029
Қазіргі баға:
$ 0.453349
$ 0.453349

Base Protocol (BASE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Base Protocol (BASE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BASE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BASE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BASE токеномикасын түсінген болсаңыз, BASE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

BASE бағасының болжамы

BASE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BASE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.