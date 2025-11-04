БиржаDEX+
Base Carbon Tonne ағымдағы бағасы: 0.23425 USD. Нақты уақыттағы BCT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BCT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BCT туралы толығырақ

BCT Баға туралы ақпарат

BCT деген не

BCT Whitepaper

BCT Ресми веб-сайт

BCT Токеномикасы

BCT Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Base Carbon Tonne Логотип

Base Carbon Tonne Баға (BCT)

Листингтен жойылды

1 BCT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.23425
$0.23425
-3.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Base Carbon Tonne (BCT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:42:13 (UTC+8)

Base Carbon Tonne (BCT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.217458
$ 0.217458
24 сағаттық төмен
$ 0.244927
$ 0.244927
24 сағаттық жоғары

$ 0.217458
$ 0.217458

$ 0.244927
$ 0.244927

$ 8.6
$ 8.6

$ 0.145607
$ 0.145607

+4.46%

-3.22%

-7.51%

-7.51%

Base Carbon Tonne (BCT) нақты уақыттағы баға $0.23425. Соңғы 24 сағат ішінде BCT мен $ 0.217458 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.244927 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BCT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 8.6, ал ең төменгісі — $ 0.145607.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BCT соңғы бір сағатта +4.46% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.22%, ал соңғы 7 күнде -7.51% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Base Carbon Tonne (BCT) Нарықтық ақпарат

$ 4.94M
$ 4.94M

--
--

$ 4.94M
$ 4.94M

21.11M
21.11M

21,106,186.28652228
21,106,186.28652228

Base Carbon Tonne нарықтық капитализациясы $ 4.94M, тәуліктік сауда көлемі --. BCT айналымдағы мөлшері 21.11M, жалпы мөлшері 21106186.28652228. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.94M.

Base Carbon Tonne (BCT) Баға тарихы USD

Бүгін, Base Carbon Tonne - USD баға өзгерісі $ -0.0078041782986326 болды.
Соңғы 30 күнде Base Carbon Tonne - USD баға өзгерісі $ -0.0222750199 болды.
Соңғы 60 күнде Base Carbon Tonne - USD баға өзгерісі $ +0.0284573224 болды.
Соңғы 90 күнде Base Carbon Tonne - USD баға өзгерісі $ +0.06254489121443478 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0078041782986326-3.22%
30 күн$ -0.0222750199-9.50%
60 күн$ +0.0284573224+12.15%
90 күн$ +0.06254489121443478+36.43%

Base Carbon Tonne (BCT) деген не

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Base Carbon Tonne (BCT) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Base Carbon Tonne Баға болжамы (USD)

Base Carbon Tonne (BCT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Base Carbon Tonne (BCT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Base Carbon Tonne.

Қазір Base Carbon Tonne баға болжамын тексеріңіз!

BCT - жергілікті валюталарға

Base Carbon Tonne (BCT) токеномикасы

Base Carbon Tonne (BCT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BCT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Base Carbon Tonne (BCT) туралы басқа сұрақтар

Base Carbon Tonne (BCT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BCT бағасы — 0.23425 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BCT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BCT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.23425. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Base Carbon Tonne үшін нарықтық капитализация қандай?
BCT үшін нарықтық капитализация: $ 4.94M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BCT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BCT айналымдағы ұсынысы: 21.11M USD.
BCT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BCT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 8.6 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BCT бағасы қандай болды?
BCT 0.145607 USD ATL бағасына жетті.
BCT үшін сауда көлемі қандай?
BCT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BCT өседі ме?
BCT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BCT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:42:13 (UTC+8)

Base Carbon Tonne (BCT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,569.35

$3,612.01

$168.26

$0.9644

$1.0000

$106,569.35

$3,612.01

$168.26

$2.3722

$996.71

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0796

$0.4001

$0.06000

$0.0000010557

$0.0000000000002620

$0.0000260

$0.0796

