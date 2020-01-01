Barry the badger (BARRY) токеномикасы

Barry the badger (BARRY) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Barry the badger (BARRY) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Barry the badger (BARRY) туралы ақпарат

Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway.

Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you.

Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community

Ресми веб-сайт:
https://www.barrythebadger.io/

Barry the badger (BARRY) токеномикасы мен бағасын талдау

Barry the badger (BARRY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 239.71K
$ 239.71K
Жалпы қамтуы:
$ 949.46M
$ 949.46M
Айналымдағы қамту:
$ 949.46M
$ 949.46M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 239.71K
$ 239.71K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00281782
$ 0.00281782
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00025513
$ 0.00025513

Barry the badger (BARRY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Barry the badger (BARRY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BARRY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BARRY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BARRY токеномикасын түсінген болсаңыз, BARRY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

BARRY бағасының болжамы

BARRY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BARRY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.