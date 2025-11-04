БиржаDEX+
Balsa MM Fund ағымдағы бағасы: 0.075675 USD. Нақты уақыттағы BMMF-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BMMF баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BMMF туралы толығырақ

BMMF Баға туралы ақпарат

BMMF деген не

BMMF Ресми веб-сайт

BMMF Токеномикасы

BMMF Баға болжамы

Balsa MM Fund Логотип

Balsa MM Fund Баға (BMMF)

Листингтен жойылды

1 BMMF-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Balsa MM Fund (BMMF) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:41:55 (UTC+8)

Balsa MM Fund (BMMF) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
Balsa MM Fund (BMMF) нақты уақыттағы баға $0.075675. Соңғы 24 сағат ішінде BMMF мен $ 0.075173 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.075818 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BMMF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.075818, ал ең төменгісі — $ 0.070272.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BMMF соңғы бір сағатта +0.03% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.04%, ал соңғы 7 күнде +0.45% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Balsa MM Fund (BMMF) Нарықтық ақпарат

Balsa MM Fund нарықтық капитализациясы $ 3.82M, тәуліктік сауда көлемі --. BMMF айналымдағы мөлшері 50.44M, жалпы мөлшері 50438658.90985916. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.82M.

Balsa MM Fund (BMMF) Баға тарихы USD

Бүгін, Balsa MM Fund - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Balsa MM Fund - USD баға өзгерісі $ +0.0028479453 болды.
Соңғы 60 күнде Balsa MM Fund - USD баға өзгерісі $ +0.0043249170 болды.
Соңғы 90 күнде Balsa MM Fund - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.04%
30 күн$ +0.0028479453+3.76%
60 күн$ +0.0043249170+5.72%
90 күн$ 0--

Balsa MM Fund (BMMF) деген не

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Balsa MM Fund (BMMF) Ресурс

Ресми веб-сайт

Balsa MM Fund Баға болжамы (USD)

Balsa MM Fund (BMMF) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Balsa MM Fund (BMMF) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Balsa MM Fund.

Қазір Balsa MM Fund баға болжамын тексеріңіз!

BMMF - жергілікті валюталарға

Balsa MM Fund (BMMF) токеномикасы

Balsa MM Fund (BMMF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BMMF токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Balsa MM Fund (BMMF) туралы басқа сұрақтар

Balsa MM Fund (BMMF) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BMMF бағасы — 0.075675 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BMMF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BMMF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.075675. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Balsa MM Fund үшін нарықтық капитализация қандай?
BMMF үшін нарықтық капитализация: $ 3.82M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BMMF үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BMMF айналымдағы ұсынысы: 50.44M USD.
BMMF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BMMF барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.075818 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BMMF бағасы қандай болды?
BMMF 0.070272 USD ATL бағасына жетті.
BMMF үшін сауда көлемі қандай?
BMMF үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BMMF өседі ме?
BMMF биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BMMF баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:41:55 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

