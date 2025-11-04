БиржаDEX+
Ballz of Steel ағымдағы бағасы: 0.00114708 USD. Нақты уақыттағы BALLZ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BALLZ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BALLZ туралы толығырақ

BALLZ Баға туралы ақпарат

BALLZ деген не

BALLZ Ресми веб-сайт

BALLZ Токеномикасы

BALLZ Баға болжамы

Ballz of Steel Логотип

Ballz of Steel Баға (BALLZ)

Листингтен жойылды

1 BALLZ-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00115015
$0.00115015$0.00115015
-7.60%1D
Ballz of Steel (BALLZ) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:41:47 (UTC+8)

Ballz of Steel (BALLZ) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00110643
$ 0.00110643$ 0.00110643
24 сағаттық төмен
$ 0.00126963
$ 0.00126963$ 0.00126963
24 сағаттық жоғары

$ 0.00110643
$ 0.00110643$ 0.00110643

$ 0.00126963
$ 0.00126963$ 0.00126963

$ 0.01151396
$ 0.01151396$ 0.01151396

$ 0
$ 0$ 0

+0.94%

-7.88%

-11.74%

-11.74%

Ballz of Steel (BALLZ) нақты уақыттағы баға $0.00114708. Соңғы 24 сағат ішінде BALLZ мен $ 0.00110643 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00126963 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BALLZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01151396, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BALLZ соңғы бір сағатта +0.94% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.88%, ал соңғы 7 күнде -11.74% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ballz of Steel (BALLZ) Нарықтық ақпарат

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ballz of Steel нарықтық капитализациясы $ 1.15M, тәуліктік сауда көлемі --. BALLZ айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.15M.

Ballz of Steel (BALLZ) Баға тарихы USD

Бүгін, Ballz of Steel - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Ballz of Steel - USD баға өзгерісі $ -0.0004278623 болды.
Соңғы 60 күнде Ballz of Steel - USD баға өзгерісі $ -0.0005839561 болды.
Соңғы 90 күнде Ballz of Steel - USD баға өзгерісі $ -0.000066555807811124 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.88%
30 күн$ -0.0004278623-37.30%
60 күн$ -0.0005839561-50.90%
90 күн$ -0.000066555807811124-5.48%

Ballz of Steel (BALLZ) деген не

Drop. Bounce. Win!

Ever wanted to drop balls and win BIG? 🚀

Ballz of Steel is here to make your Plinko dreams come true! Play for FREE in Telegram. Engage in the excitement, accumulate points, and prepare yourself for the unveiling of spectacular airdrop rewards that await you! 🪂💰

All you need is to drop your balls and watch your rewards pile up. Dive into the game, achieve high scores, and emerge victorious

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Ballz of Steel (BALLZ) Ресурс

Ballz of Steel Баға болжамы (USD)

Ballz of Steel (BALLZ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ballz of Steel (BALLZ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ballz of Steel.

Қазір Ballz of Steel баға болжамын тексеріңіз!

BALLZ - жергілікті валюталарға

Ballz of Steel (BALLZ) токеномикасы

Ballz of Steel (BALLZ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BALLZ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Ballz of Steel (BALLZ) туралы басқа сұрақтар

Ballz of Steel (BALLZ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BALLZ бағасы — 0.00114708 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BALLZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BALLZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00114708. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ballz of Steel үшін нарықтық капитализация қандай?
BALLZ үшін нарықтық капитализация: $ 1.15M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BALLZ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BALLZ айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
BALLZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BALLZ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01151396 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BALLZ бағасы қандай болды?
BALLZ 0 USD ATL бағасына жетті.
BALLZ үшін сауда көлемі қандай?
BALLZ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BALLZ өседі ме?
BALLZ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BALLZ баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:41:47 (UTC+8)

Ballz of Steel (BALLZ) Маңызды салалық жаңалықтар

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

