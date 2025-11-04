БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
BAI Stablecoin ағымдағы бағасы: 1.01 USD. Нақты уақыттағы BAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!BAI Stablecoin ағымдағы бағасы: 1.01 USD. Нақты уақыттағы BAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BAI туралы толығырақ

BAI Баға туралы ақпарат

BAI деген не

BAI Ресми веб-сайт

BAI Токеномикасы

BAI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

BAI Stablecoin Логотип

BAI Stablecoin Баға (BAI)

Листингтен жойылды

1 BAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.01
$1.01$1.01
-0.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
BAI Stablecoin (BAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:59:36 (UTC+8)

BAI Stablecoin (BAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24 сағаттық төмен
$ 1.03
$ 1.03$ 1.03
24 сағаттық жоғары

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0.814914
$ 0.814914$ 0.814914

-0.45%

-0.85%

-9.03%

-9.03%

BAI Stablecoin (BAI) нақты уақыттағы баға $1.01. Соңғы 24 сағат ішінде BAI мен $ 1.006 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.03 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.45, ал ең төменгісі — $ 0.814914.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BAI соңғы бір сағатта -0.45% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.85%, ал соңғы 7 күнде -9.03% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

BAI Stablecoin (BAI) Нарықтық ақпарат

$ 234.62K
$ 234.62K$ 234.62K

--
----

$ 234.62K
$ 234.62K$ 234.62K

232.35K
232.35K 232.35K

232,346.6672308294
232,346.6672308294 232,346.6672308294

BAI Stablecoin нарықтық капитализациясы $ 234.62K, тәуліктік сауда көлемі --. BAI айналымдағы мөлшері 232.35K, жалпы мөлшері 232346.6672308294. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 234.62K.

BAI Stablecoin (BAI) Баға тарихы USD

Бүгін, BAI Stablecoin - USD баға өзгерісі $ -0.008726675684661 болды.
Соңғы 30 күнде BAI Stablecoin - USD баға өзгерісі $ +0.0117016580 болды.
Соңғы 60 күнде BAI Stablecoin - USD баға өзгерісі $ -0.0457235080 болды.
Соңғы 90 күнде BAI Stablecoin - USD баға өзгерісі $ +0.022415218894237 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.008726675684661-0.85%
30 күн$ +0.0117016580+1.16%
60 күн$ -0.0457235080-4.52%
90 күн$ +0.022415218894237+2.27%

BAI Stablecoin (BAI) деген не

AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

BAI Stablecoin (BAI) Ресурс

Ресми веб-сайт

BAI Stablecoin Баға болжамы (USD)

BAI Stablecoin (BAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BAI Stablecoin (BAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BAI Stablecoin.

Қазір BAI Stablecoin баға болжамын тексеріңіз!

BAI - жергілікті валюталарға

BAI Stablecoin (BAI) токеномикасы

BAI Stablecoin (BAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: BAI Stablecoin (BAI) туралы басқа сұрақтар

BAI Stablecoin (BAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BAI бағасы — 1.01 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.01. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
BAI Stablecoin үшін нарықтық капитализация қандай?
BAI үшін нарықтық капитализация: $ 234.62K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BAI айналымдағы ұсынысы: 232.35K USD.
BAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.45 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BAI бағасы қандай болды?
BAI 0.814914 USD ATL бағасына жетті.
BAI үшін сауда көлемі қандай?
BAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BAI өседі ме?
BAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:59:36 (UTC+8)

BAI Stablecoin (BAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,957.36
$106,957.36$106,957.36

+1.14%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,633.05
$3,633.05$3,633.05

+1.22%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.89
$167.89$167.89

+0.68%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9570
$0.9570$0.9570

+1.62%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,957.36
$106,957.36$106,957.36

+1.14%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,633.05
$3,633.05$3,633.05

+1.22%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.89
$167.89$167.89

+0.68%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3489
$2.3489$2.3489

+0.94%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.79
$997.79$997.79

+1.79%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0721
$0.0721$0.0721

+44.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1473
$0.1473$0.1473

-50.90%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04125
$0.04125$0.04125

+312.50%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008000
$0.0000008000$0.0000008000

+100.90%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000052
$0.000052$0.000052

+136.36%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001707
$0.0000000000001707$0.0000000000001707

+70.70%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0721
$0.0721$0.0721

+44.20%