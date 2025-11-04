БиржаDEX+
Bag on Bonk ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BAG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BAG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Bag on Bonk ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BAG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BAG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BAG туралы толығырақ

BAG Баға туралы ақпарат

BAG деген не

BAG Ресми веб-сайт

BAG Токеномикасы

BAG Баға болжамы

Bag on Bonk Логотип

Bag on Bonk Баға (BAG)

1 BAG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00021359
$0.00021359$0.00021359
-8.70%1D
mexc
USD
Bag on Bonk (BAG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Bag on Bonk (BAG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0010115
$ 0.0010115$ 0.0010115

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-8.76%

-8.29%

-8.29%

Bag on Bonk (BAG) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BAG мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BAG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0010115, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BAG соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.76%, ал соңғы 7 күнде -8.29% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bag on Bonk (BAG) Нарықтық ақпарат

$ 213.55K
$ 213.55K$ 213.55K

--
----

$ 213.55K
$ 213.55K$ 213.55K

999.81M
999.81M 999.81M

999,811,586.312772
999,811,586.312772 999,811,586.312772

Bag on Bonk нарықтық капитализациясы $ 213.55K, тәуліктік сауда көлемі --. BAG айналымдағы мөлшері 999.81M, жалпы мөлшері 999811586.312772. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 213.55K.

Bag on Bonk (BAG) Баға тарихы USD

Бүгін, Bag on Bonk - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Bag on Bonk - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Bag on Bonk - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Bag on Bonk - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.76%
30 күн$ 0-42.54%
60 күн$ 0-67.38%
90 күн$ 0--

Bag on Bonk (BAG) деген не

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

Bag on Bonk (BAG) Ресурс

Ресми веб-сайт

Bag on Bonk Баға болжамы (USD)

Bag on Bonk (BAG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bag on Bonk (BAG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bag on Bonk.

Қазір Bag on Bonk баға болжамын тексеріңіз!

BAG - жергілікті валюталарға

Bag on Bonk (BAG) токеномикасы

Bag on Bonk (BAG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BAG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Bag on Bonk (BAG) туралы басқа сұрақтар

Bag on Bonk (BAG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BAG бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BAG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BAG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bag on Bonk үшін нарықтық капитализация қандай?
BAG үшін нарықтық капитализация: $ 213.55K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BAG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BAG айналымдағы ұсынысы: 999.81M USD.
BAG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BAG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0010115 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BAG бағасы қандай болды?
BAG 0 USD ATL бағасына жетті.
BAG үшін сауда көлемі қандай?
BAG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BAG өседі ме?
BAG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BAG баға болжамын қарап көріңіз.
