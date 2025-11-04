БиржаDEX+
Backroom ағымдағы бағасы: 0.0051568 USD. Нақты уақыттағы ROOM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ROOM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Backroom Баға (ROOM)

$0.00515824
Backroom (ROOM) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:41:30 (UTC+8)

Backroom (ROOM) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00509976
24 сағаттық төмен
$ 0.00739613
24 сағаттық жоғары

$ 0.00509976
$ 0.00739613
$ 0.02455824
$ 0
Backroom (ROOM) нақты уақыттағы баға $0.0051568. Соңғы 24 сағат ішінде ROOM мен $ 0.00509976 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00739613 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ROOM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02455824, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ROOM соңғы бір сағатта -8.62% өзгерді, 24 сағат ішінде -23.86%, ал соңғы 7 күнде -16.35% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Backroom (ROOM) Нарықтық ақпарат

$ 3.94M
--
$ 5.16M
764.00M
1,000,000,000.0
Backroom нарықтық капитализациясы $ 3.94M, тәуліктік сауда көлемі --. ROOM айналымдағы мөлшері 764.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.16M.

Backroom (ROOM) Баға тарихы USD

Бүгін, Backroom - USD баға өзгерісі $ -0.001616437103267586 болды.
Соңғы 30 күнде Backroom - USD баға өзгерісі $ +0.0052373569 болды.
Соңғы 60 күнде Backroom - USD баға өзгерісі $ +0.0000797813 болды.
Соңғы 90 күнде Backroom - USD баға өзгерісі $ +0.003415158676886627 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.001616437103267586-23.86%
30 күн$ +0.0052373569+101.56%
60 күн$ +0.0000797813+1.55%
90 күн$ +0.003415158676886627+196.09%

Backroom (ROOM) деген не

Backroom is an AI-powered InfoFi protocol that transforms information flows into a new tradable asset class. The most valuable information lives in private conversations - in alpha groups, closed trading circles, and gated chats. Backroom transforms information flows into a new tradable asset class. AI agents continuously track and distill private conversations, transforming raw information into structured, tradable insight. 

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Backroom (ROOM) Ресурс

Ресми веб-сайт

Backroom Баға болжамы (USD)

Backroom (ROOM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Backroom (ROOM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Backroom.

Қазір Backroom баға болжамын тексеріңіз!

ROOM - жергілікті валюталарға

Backroom (ROOM) токеномикасы

Backroom (ROOM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ROOM токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Backroom (ROOM) туралы басқа сұрақтар

Backroom (ROOM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ROOM бағасы — 0.0051568 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ROOM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ROOM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0051568. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Backroom үшін нарықтық капитализация қандай?
ROOM үшін нарықтық капитализация: $ 3.94M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ROOM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ROOM айналымдағы ұсынысы: 764.00M USD.
ROOM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ROOM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02455824 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ROOM бағасы қандай болды?
ROOM 0 USD ATL бағасына жетті.
ROOM үшін сауда көлемі қандай?
ROOM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ROOM өседі ме?
ROOM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ROOM баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:41:30 (UTC+8)

Backroom (ROOM) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

