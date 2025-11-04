БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Backbone Labs Staked LUNA ағымдағы бағасы: 0.133273 USD. Нақты уақыттағы BLUNA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BLUNA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Backbone Labs Staked LUNA ағымдағы бағасы: 0.133273 USD. Нақты уақыттағы BLUNA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BLUNA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BLUNA туралы толығырақ

BLUNA Баға туралы ақпарат

BLUNA деген не

BLUNA Ресми веб-сайт

BLUNA Токеномикасы

BLUNA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Backbone Labs Staked LUNA Логотип

Backbone Labs Staked LUNA Баға (BLUNA)

Листингтен жойылды

1 BLUNA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.133273
$0.133273$0.133273
-3.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:58:56 (UTC+8)

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.130879
$ 0.130879$ 0.130879
24 сағаттық төмен
$ 0.14084
$ 0.14084$ 0.14084
24 сағаттық жоғары

$ 0.130879
$ 0.130879$ 0.130879

$ 0.14084
$ 0.14084$ 0.14084

$ 2.21
$ 2.21$ 2.21

$ 0.061061
$ 0.061061$ 0.061061

--

-3.19%

-12.42%

-12.42%

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) нақты уақыттағы баға $0.133273. Соңғы 24 сағат ішінде BLUNA мен $ 0.130879 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.14084 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BLUNA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.21, ал ең төменгісі — $ 0.061061.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BLUNA соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -3.19%, ал соңғы 7 күнде -12.42% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Нарықтық ақпарат

$ 195.41K
$ 195.41K$ 195.41K

--
----

$ 195.41K
$ 195.41K$ 195.41K

1.47M
1.47M 1.47M

1,466,207.229598
1,466,207.229598 1,466,207.229598

Backbone Labs Staked LUNA нарықтық капитализациясы $ 195.41K, тәуліктік сауда көлемі --. BLUNA айналымдағы мөлшері 1.47M, жалпы мөлшері 1466207.229598. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 195.41K.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Баға тарихы USD

Бүгін, Backbone Labs Staked LUNA - USD баға өзгерісі $ -0.004399505501473 болды.
Соңғы 30 күнде Backbone Labs Staked LUNA - USD баға өзгерісі $ -0.0497724677 болды.
Соңғы 60 күнде Backbone Labs Staked LUNA - USD баға өзгерісі $ -0.1139797208 болды.
Соңғы 90 күнде Backbone Labs Staked LUNA - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.004399505501473-3.19%
30 күн$ -0.0497724677-37.34%
60 күн$ -0.1139797208-85.52%
90 күн$ 0--

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) деген не

This is a liquid staking token (LST) of Luna, issued by Backbone Labs

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Backbone Labs Staked LUNA Баға болжамы (USD)

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Backbone Labs Staked LUNA.

Қазір Backbone Labs Staked LUNA баға болжамын тексеріңіз!

BLUNA - жергілікті валюталарға

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) токеномикасы

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BLUNA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) туралы басқа сұрақтар

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BLUNA бағасы — 0.133273 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BLUNA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BLUNA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.133273. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Backbone Labs Staked LUNA үшін нарықтық капитализация қандай?
BLUNA үшін нарықтық капитализация: $ 195.41K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BLUNA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BLUNA айналымдағы ұсынысы: 1.47M USD.
BLUNA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BLUNA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.21 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BLUNA бағасы қандай болды?
BLUNA 0.061061 USD ATL бағасына жетті.
BLUNA үшін сауда көлемі қандай?
BLUNA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BLUNA өседі ме?
BLUNA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BLUNA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:58:56 (UTC+8)

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,958.53
$106,958.53$106,958.53

+1.14%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,634.83
$3,634.83$3,634.83

+1.27%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.87
$167.87$167.87

+0.67%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9576
$0.9576$0.9576

+1.68%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,958.53
$106,958.53$106,958.53

+1.14%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,634.83
$3,634.83$3,634.83

+1.27%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.87
$167.87$167.87

+0.67%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3505
$2.3505$2.3505

+1.00%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.96
$997.96$997.96

+1.81%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0720
$0.0720$0.0720

+44.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1483
$0.1483$0.1483

-50.56%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04005
$0.04005$0.04005

+300.50%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008000
$0.0000008000$0.0000008000

+100.90%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000053
$0.000053$0.000053

+140.90%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001707
$0.0000000000001707$0.0000000000001707

+70.70%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0720
$0.0720$0.0720

+44.00%