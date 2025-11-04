БиржаDEX+
Baby World Liberty Financial ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BABYWLFI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BABYWLFI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Baby World Liberty Financial ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BABYWLFI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BABYWLFI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BABYWLFI туралы толығырақ

BABYWLFI Баға туралы ақпарат

BABYWLFI деген не

BABYWLFI Ресми веб-сайт

BABYWLFI Токеномикасы

BABYWLFI Баға болжамы

Baby World Liberty Financial Логотип

Baby World Liberty Financial Баға (BABYWLFI)

Листингтен жойылды

1 BABYWLFI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
+10.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:58:26 (UTC+8)

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000666
$ 0.00000666$ 0.00000666

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

+10.05%

-12.85%

-12.85%

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BABYWLFI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BABYWLFI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00000666, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BABYWLFI соңғы бір сағатта -0.35% өзгерді, 24 сағат ішінде +10.05%, ал соңғы 7 күнде -12.85% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Нарықтық ақпарат

$ 82.03K
$ 82.03K$ 82.03K

--
----

$ 82.03K
$ 82.03K$ 82.03K

90.00B
90.00B 90.00B

90,000,000,000.0
90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

Baby World Liberty Financial нарықтық капитализациясы $ 82.03K, тәуліктік сауда көлемі --. BABYWLFI айналымдағы мөлшері 90.00B, жалпы мөлшері 90000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 82.03K.

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Баға тарихы USD

Бүгін, Baby World Liberty Financial - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Baby World Liberty Financial - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Baby World Liberty Financial - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Baby World Liberty Financial - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+10.05%
30 күн$ 0-44.09%
60 күн$ 0-63.29%
90 күн$ 0--

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) деген не

🌟 From the golden wings of World Liberty Financial, a new legacy takes flight…

🦅 Baby WLFI — born of freedom, shining with the promise of tomorrow.

✨ Forged in gold, soaring with unstoppable energy.

⚡️ 0% Tax. 100% Meme Power. Empowered by the community. Guided by greatness.

👑 The sky is just

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Baby World Liberty Financial Баға болжамы (USD)

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Baby World Liberty Financial.

Қазір Baby World Liberty Financial баға болжамын тексеріңіз!

BABYWLFI - жергілікті валюталарға

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) токеномикасы

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BABYWLFI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) туралы басқа сұрақтар

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BABYWLFI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BABYWLFI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BABYWLFI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Baby World Liberty Financial үшін нарықтық капитализация қандай?
BABYWLFI үшін нарықтық капитализация: $ 82.03K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BABYWLFI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BABYWLFI айналымдағы ұсынысы: 90.00B USD.
BABYWLFI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BABYWLFI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00000666 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BABYWLFI бағасы қандай болды?
BABYWLFI 0 USD ATL бағасына жетті.
BABYWLFI үшін сауда көлемі қандай?
BABYWLFI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BABYWLFI өседі ме?
BABYWLFI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BABYWLFI баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

