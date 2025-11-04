БиржаDEX+
BTRASH туралы толығырақ

BTRASH Баға туралы ақпарат

BTRASH деген не

BTRASH Ресми веб-сайт

BTRASH Токеномикасы

BTRASH Баға болжамы

Baby Trash Логотип

Baby Trash Баға (BTRASH)

Листингтен жойылды

1 BTRASH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-9.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Baby Trash (BTRASH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:58:19 (UTC+8)

Baby Trash (BTRASH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.04%

-9.09%

-17.19%

-17.19%

Baby Trash (BTRASH) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BTRASH мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BTRASH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BTRASH соңғы бір сағатта -1.04% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.09%, ал соңғы 7 күнде -17.19% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Baby Trash (BTRASH) Нарықтық ақпарат

$ 6.72K
$ 6.72K$ 6.72K

--
----

$ 6.72K
$ 6.72K$ 6.72K

998.76M
998.76M 998.76M

998,761,850.81844
998,761,850.81844 998,761,850.81844

Baby Trash нарықтық капитализациясы $ 6.72K, тәуліктік сауда көлемі --. BTRASH айналымдағы мөлшері 998.76M, жалпы мөлшері 998761850.81844. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.72K.

Baby Trash (BTRASH) Баға тарихы USD

Бүгін, Baby Trash - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Baby Trash - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Baby Trash - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Baby Trash - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-9.09%
30 күн$ 0-33.52%
60 күн$ 0-83.00%
90 күн$ 0--

Baby Trash (BTRASH) деген не

Baby Trash is where garbage meets gains! We’re a fun, chaotic crypto community turning tiny messes into big opportunities. From stinky diapers to stacked wallets, our mission is to embrace the chaos, laugh at the madness, and ride the wildest waves of he crypto world together.

Baby Trash, Tiny trash, The messiest way to the moon. We rake the garbage, you rake the gains. You can buy now or cry later like a baby!

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Baby Trash (BTRASH) Ресурс

Ресми веб-сайт

Baby Trash Баға болжамы (USD)

Baby Trash (BTRASH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Baby Trash (BTRASH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Baby Trash.

Қазір Baby Trash баға болжамын тексеріңіз!

BTRASH - жергілікті валюталарға

Baby Trash (BTRASH) токеномикасы

Baby Trash (BTRASH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BTRASH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Baby Trash (BTRASH) туралы басқа сұрақтар

Baby Trash (BTRASH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BTRASH бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BTRASH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BTRASH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Baby Trash үшін нарықтық капитализация қандай?
BTRASH үшін нарықтық капитализация: $ 6.72K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BTRASH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BTRASH айналымдағы ұсынысы: 998.76M USD.
BTRASH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BTRASH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BTRASH бағасы қандай болды?
BTRASH 0 USD ATL бағасына жетті.
BTRASH үшін сауда көлемі қандай?
BTRASH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BTRASH өседі ме?
BTRASH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BTRASH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:58:19 (UTC+8)

Baby Trash (BTRASH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

