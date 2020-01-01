Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) токеномикасы
Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe.
With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him.
As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.
Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BABYSHIRO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BABYSHIRO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BABYSHIRO токеномикасын түсінген болсаңыз, BABYSHIRO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.