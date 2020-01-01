Baby Monkey (BONKEY) токеномикасы
Baby Monkey (BONKEY) туралы ақпарат
$BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨
Baby Monkey (BONKEY) токеномикасы мен бағасын талдау
Baby Monkey (BONKEY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Baby Monkey (BONKEY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Baby Monkey (BONKEY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BONKEY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BONKEY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BONKEY токеномикасын түсінген болсаңыз, BONKEY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
BONKEY бағасының болжамы
BONKEY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BONKEY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.