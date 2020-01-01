Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) токеномикасы
Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) туралы ақпарат
BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT
Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption.
In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive.
At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse.
Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) токеномикасы мен бағасын талдау
Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BABYGOAT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BABYGOAT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BABYGOAT токеномикасын түсінген болсаңыз, BABYGOAT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.