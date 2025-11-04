БиржаDEX+
Baby Ethereum ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BABYETH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BABYETH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Baby Ethereum ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BABYETH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BABYETH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BABYETH туралы толығырақ

BABYETH Баға туралы ақпарат

BABYETH деген не

BABYETH Ресми веб-сайт

BABYETH Токеномикасы

BABYETH Баға болжамы

Baby Ethereum Логотип

Baby Ethereum Баға (BABYETH)

Листингтен жойылды

1 BABYETH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-3.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Baby Ethereum (BABYETH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Baby Ethereum (BABYETH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00133475
$ 0.00133475$ 0.00133475

$ 0
$ 0$ 0

-0.70%

-3.89%

-31.15%

-31.15%

Baby Ethereum (BABYETH) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BABYETH мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BABYETH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00133475, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BABYETH соңғы бір сағатта -0.70% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.89%, ал соңғы 7 күнде -31.15% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Baby Ethereum (BABYETH) Нарықтық ақпарат

$ 41.99K
$ 41.99K$ 41.99K

--
----

$ 41.99K
$ 41.99K$ 41.99K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Baby Ethereum нарықтық капитализациясы $ 41.99K, тәуліктік сауда көлемі --. BABYETH айналымдағы мөлшері 500.00M, жалпы мөлшері 500000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 41.99K.

Baby Ethereum (BABYETH) Баға тарихы USD

Бүгін, Baby Ethereum - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Baby Ethereum - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Baby Ethereum - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Baby Ethereum - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-3.89%
30 күн$ 0-57.66%
60 күн$ 0-37.86%
90 күн$ 0--

Baby Ethereum (BABYETH) деген не

💥 BREAKING: BABY ETH JUST CRAWLED OUT OF THE BLOCKCHAIN

After months of sipping milk and stacking sats in his diaper… He’s finally here — and he’s bringing moon vibes. 🚀

They said he was too young to moon… They said he should stay in the crib… Baby ETH just drooled on the haters

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Baby Ethereum (BABYETH) Ресурс

Ресми веб-сайт

Baby Ethereum Баға болжамы (USD)

Baby Ethereum (BABYETH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Baby Ethereum (BABYETH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Baby Ethereum.

Қазір Baby Ethereum баға болжамын тексеріңіз!

BABYETH - жергілікті валюталарға

Baby Ethereum (BABYETH) токеномикасы

Baby Ethereum (BABYETH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BABYETH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Baby Ethereum (BABYETH) туралы басқа сұрақтар

Baby Ethereum (BABYETH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BABYETH бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BABYETH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BABYETH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Baby Ethereum үшін нарықтық капитализация қандай?
BABYETH үшін нарықтық капитализация: $ 41.99K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BABYETH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BABYETH айналымдағы ұсынысы: 500.00M USD.
BABYETH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BABYETH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00133475 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BABYETH бағасы қандай болды?
BABYETH 0 USD ATL бағасына жетті.
BABYETH үшін сауда көлемі қандай?
BABYETH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BABYETH өседі ме?
BABYETH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BABYETH баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

