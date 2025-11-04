БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Baby Dust ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BABYDUST-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BABYDUST баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Baby Dust ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BABYDUST-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BABYDUST баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BABYDUST туралы толығырақ

BABYDUST Баға туралы ақпарат

BABYDUST деген не

BABYDUST Ресми веб-сайт

BABYDUST Токеномикасы

BABYDUST Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Baby Dust Логотип

Baby Dust Баға (BABYDUST)

Листингтен жойылды

1 BABYDUST-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-7.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Baby Dust (BABYDUST) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:57:33 (UTC+8)

Baby Dust (BABYDUST) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.98%

-7.30%

-19.68%

-19.68%

Baby Dust (BABYDUST) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BABYDUST мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BABYDUST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BABYDUST соңғы бір сағатта -0.98% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.30%, ал соңғы 7 күнде -19.68% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Baby Dust (BABYDUST) Нарықтық ақпарат

$ 24.25K
$ 24.25K$ 24.25K

--
----

$ 24.25K
$ 24.25K$ 24.25K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Baby Dust нарықтық капитализациясы $ 24.25K, тәуліктік сауда көлемі --. BABYDUST айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 24.25K.

Baby Dust (BABYDUST) Баға тарихы USD

Бүгін, Baby Dust - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Baby Dust - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Baby Dust - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Baby Dust - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.30%
30 күн$ 0-13.99%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Baby Dust (BABYDUST) деген не

On the BNB network, baby projects have always been more than just tokens – they are the heart of the ecosystem, shaping community culture and driving innovation. They represent the spark that brings people together, reminding everyone that even the smallest ideas can grow into something truly impactful. #BabyDust was born from this powerful legacy, carrying forward the spirit of fun, accessibility, and collective growth that baby projects represent. 🚀✨ With #BabyDust, we aim to celebrate the origins of the baby meta while also pushing it into the future. Our vision is to combine nostalgia with innovation, creating a project that feels familiar to long-time BNB supporters but exciting and fresh for newcomers. It’s more than just a token launch – it’s a movement that embraces community power, rewards early believers, and keeps the playful energy of baby projects alive. By building on the foundation of what made the BNB network so vibrant, #BabyDust seeks to inspire, unite, and lead the next wave of growth across the space. 🌟

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Baby Dust (BABYDUST) Ресурс

Ресми веб-сайт

Baby Dust Баға болжамы (USD)

Baby Dust (BABYDUST) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Baby Dust (BABYDUST) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Baby Dust.

Қазір Baby Dust баға болжамын тексеріңіз!

BABYDUST - жергілікті валюталарға

Baby Dust (BABYDUST) токеномикасы

Baby Dust (BABYDUST) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BABYDUST токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Baby Dust (BABYDUST) туралы басқа сұрақтар

Baby Dust (BABYDUST) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BABYDUST бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BABYDUST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BABYDUST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Baby Dust үшін нарықтық капитализация қандай?
BABYDUST үшін нарықтық капитализация: $ 24.25K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BABYDUST үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BABYDUST айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
BABYDUST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BABYDUST барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BABYDUST бағасы қандай болды?
BABYDUST 0 USD ATL бағасына жетті.
BABYDUST үшін сауда көлемі қандай?
BABYDUST үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BABYDUST өседі ме?
BABYDUST биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BABYDUST баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:57:33 (UTC+8)

Baby Dust (BABYDUST) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,990.39
$106,990.39$106,990.39

+1.17%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,635.57
$3,635.57$3,635.57

+1.29%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.99
$167.99$167.99

+0.74%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9562
$0.9562$0.9562

+1.53%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,990.39
$106,990.39$106,990.39

+1.17%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,635.57
$3,635.57$3,635.57

+1.29%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.99
$167.99$167.99

+0.74%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3503
$2.3503$2.3503

+1.00%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$998.10
$998.10$998.10

+1.83%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0719
$0.0719$0.0719

+43.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1593
$0.1593$0.1593

-46.90%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04347
$0.04347$0.04347

+334.70%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008000
$0.0000008000$0.0000008000

+100.90%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000053
$0.000053$0.000053

+140.90%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001631
$0.0000000000001631$0.0000000000001631

+63.10%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0719
$0.0719$0.0719

+43.80%