Baby DOWGE ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BABY DOWGE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BABY DOWGE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BABY DOWGE туралы толығырақ

BABY DOWGE Баға туралы ақпарат

BABY DOWGE деген не

BABY DOWGE Ресми веб-сайт

BABY DOWGE Токеномикасы

BABY DOWGE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Baby DOWGE Логотип

Baby DOWGE Баға (BABY DOWGE)

Листингтен жойылды

1 BABY DOWGE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0002713
$0.0002713$0.0002713
-7.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Baby DOWGE (BABY DOWGE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:57:22 (UTC+8)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00323566
$ 0.00323566$ 0.00323566

$ 0
$ 0$ 0

-2.22%

-7.16%

-24.31%

-24.31%

Baby DOWGE (BABY DOWGE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BABY DOWGE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BABY DOWGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00323566, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BABY DOWGE соңғы бір сағатта -2.22% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.16%, ал соңғы 7 күнде -24.31% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Нарықтық ақпарат

$ 271.29K
$ 271.29K$ 271.29K

--
----

$ 271.29K
$ 271.29K$ 271.29K

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,668.125517
999,971,668.125517 999,971,668.125517

Baby DOWGE нарықтық капитализациясы $ 271.29K, тәуліктік сауда көлемі --. BABY DOWGE айналымдағы мөлшері 999.97M, жалпы мөлшері 999971668.125517. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 271.29K.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Баға тарихы USD

Бүгін, Baby DOWGE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Baby DOWGE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Baby DOWGE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Baby DOWGE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.16%
30 күн$ 0-56.99%
60 күн$ 0-6.06%
90 күн$ 0--

Baby DOWGE (BABY DOWGE) деген не

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Baby DOWGE Баға болжамы (USD)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Baby DOWGE (BABY DOWGE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Baby DOWGE.

Қазір Baby DOWGE баға болжамын тексеріңіз!

BABY DOWGE - жергілікті валюталарға

Baby DOWGE (BABY DOWGE) токеномикасы

Baby DOWGE (BABY DOWGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BABY DOWGE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Baby DOWGE (BABY DOWGE) туралы басқа сұрақтар

Baby DOWGE (BABY DOWGE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BABY DOWGE бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BABY DOWGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BABY DOWGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Baby DOWGE үшін нарықтық капитализация қандай?
BABY DOWGE үшін нарықтық капитализация: $ 271.29K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BABY DOWGE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BABY DOWGE айналымдағы ұсынысы: 999.97M USD.
BABY DOWGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BABY DOWGE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00323566 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BABY DOWGE бағасы қандай болды?
BABY DOWGE 0 USD ATL бағасына жетті.
BABY DOWGE үшін сауда көлемі қандай?
BABY DOWGE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BABY DOWGE өседі ме?
BABY DOWGE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BABY DOWGE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:57:22 (UTC+8)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

