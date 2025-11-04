БиржаDEX+
BBFT туралы толығырақ

BBFT Баға туралы ақпарат

BBFT деген не

BBFT Whitepaper

BBFT Ресми веб-сайт

BBFT Токеномикасы

BBFT Баға болжамы

Baby BFT Логотип

Baby BFT Баға (BBFT)

Листингтен жойылды

1 BBFT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00082108
$0.00082108$0.00082108
-10.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Baby BFT (BBFT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:41:16 (UTC+8)

Baby BFT (BBFT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00794105
$ 0.00794105$ 0.00794105

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

-11.14%

-30.67%

-30.67%

Baby BFT (BBFT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BBFT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BBFT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00794105, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BBFT соңғы бір сағатта -0.38% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.14%, ал соңғы 7 күнде -30.67% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Baby BFT (BBFT) Нарықтық ақпарат

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

--
----

$ 8.21M
$ 8.21M$ 8.21M

4.00B
4.00B 4.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Baby BFT нарықтық капитализациясы $ 3.28M, тәуліктік сауда көлемі --. BBFT айналымдағы мөлшері 4.00B, жалпы мөлшері 10000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.21M.

Baby BFT (BBFT) Баға тарихы USD

Бүгін, Baby BFT - USD баға өзгерісі $ -0.000102469919336721 болды.
Соңғы 30 күнде Baby BFT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Baby BFT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Baby BFT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000102469919336721-11.14%
30 күн$ 0-80.49%
60 күн$ 0-59.41%
90 күн$ 0--

Baby BFT (BBFT) деген не

Baby BFT is a revolutionary cryptocurrency project that combines artificial intelligence with blockchain technology to create immersive gaming experiences, generative NFT tools, and social media interactions in the metaverse.

Our ecosystem rewards users for participation, creativity, and engagement through play-to-earn mechanics, staking rewards, and AI-driven social features. Join the next wave of play-to-earn, NFTs, and AI-driven interactions powered by Baby BFT cryptocurrency

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Baby BFT (BBFT) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Baby BFT Баға болжамы (USD)

Baby BFT (BBFT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Baby BFT (BBFT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Baby BFT.

Қазір Baby BFT баға болжамын тексеріңіз!

BBFT - жергілікті валюталарға

Baby BFT (BBFT) токеномикасы

Baby BFT (BBFT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BBFT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Baby BFT (BBFT) туралы басқа сұрақтар

Baby BFT (BBFT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BBFT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BBFT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BBFT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Baby BFT үшін нарықтық капитализация қандай?
BBFT үшін нарықтық капитализация: $ 3.28M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BBFT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BBFT айналымдағы ұсынысы: 4.00B USD.
BBFT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BBFT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00794105 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BBFT бағасы қандай болды?
BBFT 0 USD ATL бағасына жетті.
BBFT үшін сауда көлемі қандай?
BBFT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BBFT өседі ме?
BBFT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BBFT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:41:16 (UTC+8)

Baby BFT (BBFT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

