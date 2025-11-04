БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
B33 ағымдағы бағасы: 0.00001639 USD. Нақты уақыттағы B33-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. B33 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!B33 ағымдағы бағасы: 0.00001639 USD. Нақты уақыттағы B33-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. B33 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

B33 туралы толығырақ

B33 Баға туралы ақпарат

B33 деген не

B33 Ресми веб-сайт

B33 Токеномикасы

B33 Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

B33 Логотип

B33 Баға (B33)

Листингтен жойылды

1 B33-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-10.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
B33 (B33) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:56:58 (UTC+8)

B33 (B33) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00001609
$ 0.00001609$ 0.00001609
24 сағаттық төмен
$ 0.00001871
$ 0.00001871$ 0.00001871
24 сағаттық жоғары

$ 0.00001609
$ 0.00001609$ 0.00001609

$ 0.00001871
$ 0.00001871$ 0.00001871

$ 0.00016529
$ 0.00016529$ 0.00016529

$ 0.00001609
$ 0.00001609$ 0.00001609

-0.08%

-10.13%

-26.72%

-26.72%

B33 (B33) нақты уақыттағы баға $0.00001639. Соңғы 24 сағат ішінде B33 мен $ 0.00001609 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00001871 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. B33 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00016529, ал ең төменгісі — $ 0.00001609.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, B33 соңғы бір сағатта -0.08% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.13%, ал соңғы 7 күнде -26.72% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

B33 (B33) Нарықтық ақпарат

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

--
----

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

332.96M
332.96M 332.96M

332,961,071.763948
332,961,071.763948 332,961,071.763948

B33 нарықтық капитализациясы $ 5.46K, тәуліктік сауда көлемі --. B33 айналымдағы мөлшері 332.96M, жалпы мөлшері 332961071.763948. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.46K.

B33 (B33) Баға тарихы USD

Бүгін, B33 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде B33 - USD баға өзгерісі $ -0.0000141472 болды.
Соңғы 60 күнде B33 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде B33 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.13%
30 күн$ -0.0000141472-86.31%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

B33 (B33) деген не

B33 is a 3,333 free-mint NFT collection on Solana, powered by a utility token from bonk.fun 3.33% royalties → 40% into token buybacks 40% of LP fees → token buybacks Upcoming trading bot with rev share → more token buybacks The result? Relentless consolidation and growth, fueled by the community, for the community. B33 isn’t just art, it’s a movement. You've been rugged, we get it. We've all been there, that sick feeling when you see a project you believed in disappear, taking your trust and your SOL with it. This isn't another empty promise. This is a story about B, the protector we all wish we had.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

B33 (B33) Ресурс

Ресми веб-сайт

B33 Баға болжамы (USD)

B33 (B33) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін B33 (B33) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: B33.

Қазір B33 баға болжамын тексеріңіз!

B33 - жергілікті валюталарға

B33 (B33) токеномикасы

B33 (B33) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. B33 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: B33 (B33) туралы басқа сұрақтар

B33 (B33) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі B33 бағасы — 0.00001639 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
B33-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
B33-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00001639. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
B33 үшін нарықтық капитализация қандай?
B33 үшін нарықтық капитализация: $ 5.46K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
B33 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
B33 айналымдағы ұсынысы: 332.96M USD.
B33 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
B33 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00016529 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) B33 бағасы қандай болды?
B33 0.00001609 USD ATL бағасына жетті.
B33 үшін сауда көлемі қандай?
B33 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл B33 өседі ме?
B33 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін B33 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:56:58 (UTC+8)

B33 (B33) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,980.53
$106,980.53$106,980.53

+1.16%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,634.95
$3,634.95$3,634.95

+1.28%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.97
$167.97$167.97

+0.73%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9567
$0.9567$0.9567

+1.59%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,980.53
$106,980.53$106,980.53

+1.16%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,634.95
$3,634.95$3,634.95

+1.28%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.97
$167.97$167.97

+0.73%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3496
$2.3496$2.3496

+0.97%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$998.41
$998.41$998.41

+1.86%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0724
$0.0724$0.0724

+44.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1593
$0.1593$0.1593

-46.90%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04347
$0.04347$0.04347

+334.70%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008000
$0.0000008000$0.0000008000

+100.90%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000053
$0.000053$0.000053

+140.90%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001631
$0.0000000000001631$0.0000000000001631

+63.10%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0724
$0.0724$0.0724

+44.80%