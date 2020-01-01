b14g dualCORE (DUALCORE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, b14g dualCORE (DUALCORE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
b14g dualCORE (DUALCORE) туралы ақпарат

b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.

b14g dualCORE (DUALCORE) токеномикасы мен бағасын талдау

b14g dualCORE (DUALCORE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 6.14M
$ 6.14M$ 6.14M
Жалпы қамтуы:
$ 12.29M
$ 12.29M$ 12.29M
Айналымдағы қамту:
$ 12.29M
$ 12.29M$ 12.29M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 6.14M
$ 6.14M$ 6.14M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.973789
$ 0.973789$ 0.973789
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.473206
$ 0.473206$ 0.473206
Қазіргі баға:
$ 0.499754
$ 0.499754$ 0.499754

b14g dualCORE (DUALCORE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

b14g dualCORE (DUALCORE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын DUALCORE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша DUALCORE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз DUALCORE токеномикасын түсінген болсаңыз, DUALCORE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.