B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514
B Money AKA Brett (BMONEY) токеномикасы мен бағасын талдау
B Money AKA Brett (BMONEY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
B Money AKA Brett (BMONEY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
B Money AKA Brett (BMONEY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BMONEY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BMONEY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BMONEY токеномикасын түсінген болсаңыз, BMONEY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.