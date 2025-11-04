БиржаDEX+
B All In ағымдағы бағасы: 0.00001013 USD. Нақты уақыттағы BALLIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BALLIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!B All In ағымдағы бағасы: 0.00001013 USD. Нақты уақыттағы BALLIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BALLIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BALLIN туралы толығырақ

BALLIN Баға туралы ақпарат

BALLIN деген не

BALLIN Ресми веб-сайт

BALLIN Токеномикасы

BALLIN Баға болжамы

B All In Логотип

B All In Баға (BALLIN)

Листингтен жойылды

1 BALLIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
B All In (BALLIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:56:44 (UTC+8)

B All In (BALLIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00000999
24 сағаттық төмен
$ 0.00001176
24 сағаттық жоғары

$ 0.00000999
$ 0.00001176
$ 0.00020264
$ 0.00000999
-1.04%

-11.76%

-52.84%

-52.84%

B All In (BALLIN) нақты уақыттағы баға $0.00001013. Соңғы 24 сағат ішінде BALLIN мен $ 0.00000999 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00001176 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BALLIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00020264, ал ең төменгісі — $ 0.00000999.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BALLIN соңғы бір сағатта -1.04% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.76%, ал соңғы 7 күнде -52.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

B All In (BALLIN) Нарықтық ақпарат

$ 10.13K
--
$ 10.13K
999.79M
999,790,658.105204
B All In нарықтық капитализациясы $ 10.13K, тәуліктік сауда көлемі --. BALLIN айналымдағы мөлшері 999.79M, жалпы мөлшері 999790658.105204. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.13K.

B All In (BALLIN) Баға тарихы USD

Бүгін, B All In - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде B All In - USD баға өзгерісі $ -0.0000090722 болды.
Соңғы 60 күнде B All In - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде B All In - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-11.76%
30 күн$ -0.0000090722-89.55%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

B All In (BALLIN) деген не

$BALLIN is the perfect meme for everyone showing up every single day.

To be BALLIN, you gotta B-All-In.

The meaning to B All In doesn't only apply to the funds you invest.

It's about dedication.

The countless hours of research.

The endless raiding and working for your bags.

Not knowing how to quit while everyone is telling you you're wrong.

It's about believing in something.

Keep $BALLIN

B All In (BALLIN) Ресурс

Ресми веб-сайт

B All In Баға болжамы (USD)

B All In (BALLIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін B All In (BALLIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: B All In.

Қазір B All In баға болжамын тексеріңіз!

BALLIN - жергілікті валюталарға

B All In (BALLIN) токеномикасы

B All In (BALLIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BALLIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: B All In (BALLIN) туралы басқа сұрақтар

B All In (BALLIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BALLIN бағасы — 0.00001013 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BALLIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BALLIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00001013. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
B All In үшін нарықтық капитализация қандай?
BALLIN үшін нарықтық капитализация: $ 10.13K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BALLIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BALLIN айналымдағы ұсынысы: 999.79M USD.
BALLIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BALLIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00020264 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BALLIN бағасы қандай болды?
BALLIN 0.00000999 USD ATL бағасына жетті.
BALLIN үшін сауда көлемі қандай?
BALLIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BALLIN өседі ме?
BALLIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BALLIN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:56:44 (UTC+8)

