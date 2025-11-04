БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Axelrod by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.01191387 USD. Нақты уақыттағы AXR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AXR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Axelrod by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.01191387 USD. Нақты уақыттағы AXR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AXR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AXR туралы толығырақ

AXR Баға туралы ақпарат

AXR деген не

AXR Ресми веб-сайт

AXR Токеномикасы

AXR Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Axelrod by Virtuals Логотип

Axelrod by Virtuals Баға (AXR)

Листингтен жойылды

1 AXR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01193272
$0.01193272$0.01193272
-28.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Axelrod by Virtuals (AXR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:40:59 (UTC+8)

Axelrod by Virtuals (AXR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01085839
$ 0.01085839$ 0.01085839
24 сағаттық төмен
$ 0.01762388
$ 0.01762388$ 0.01762388
24 сағаттық жоғары

$ 0.01085839
$ 0.01085839$ 0.01085839

$ 0.01762388
$ 0.01762388$ 0.01762388

$ 0.04937155
$ 0.04937155$ 0.04937155

$ 0.00163668
$ 0.00163668$ 0.00163668

-0.95%

-28.76%

+48.42%

+48.42%

Axelrod by Virtuals (AXR) нақты уақыттағы баға $0.01191387. Соңғы 24 сағат ішінде AXR мен $ 0.01085839 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01762388 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AXR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04937155, ал ең төменгісі — $ 0.00163668.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AXR соңғы бір сағатта -0.95% өзгерді, 24 сағат ішінде -28.76%, ал соңғы 7 күнде +48.42% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Axelrod by Virtuals (AXR) Нарықтық ақпарат

$ 7.65M
$ 7.65M$ 7.65M

--
----

$ 11.91M
$ 11.91M$ 11.91M

642.14M
642.14M 642.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Axelrod by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 7.65M, тәуліктік сауда көлемі --. AXR айналымдағы мөлшері 642.14M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 11.91M.

Axelrod by Virtuals (AXR) Баға тарихы USD

Бүгін, Axelrod by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0048119172956191 болды.
Соңғы 30 күнде Axelrod by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0095041396 болды.
Соңғы 60 күнде Axelrod by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0004147658 болды.
Соңғы 90 күнде Axelrod by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.002529177845886688 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0048119172956191-28.76%
30 күн$ +0.0095041396+79.77%
60 күн$ +0.0004147658+3.48%
90 күн$ -0.002529177845886688-17.51%

Axelrod by Virtuals (AXR) деген не

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Axelrod by Virtuals (AXR) Ресурс

Ресми веб-сайт

Axelrod by Virtuals Баға болжамы (USD)

Axelrod by Virtuals (AXR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Axelrod by Virtuals (AXR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Axelrod by Virtuals.

Қазір Axelrod by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

AXR - жергілікті валюталарға

Axelrod by Virtuals (AXR) токеномикасы

Axelrod by Virtuals (AXR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AXR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Axelrod by Virtuals (AXR) туралы басқа сұрақтар

Axelrod by Virtuals (AXR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AXR бағасы — 0.01191387 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AXR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AXR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01191387. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Axelrod by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
AXR үшін нарықтық капитализация: $ 7.65M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AXR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AXR айналымдағы ұсынысы: 642.14M USD.
AXR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AXR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04937155 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AXR бағасы қандай болды?
AXR 0.00163668 USD ATL бағасына жетті.
AXR үшін сауда көлемі қандай?
AXR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AXR өседі ме?
AXR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AXR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:40:59 (UTC+8)

Axelrod by Virtuals (AXR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,411.01
$106,411.01$106,411.01

+0.62%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,606.09
$3,606.09$3,606.09

+0.47%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.04
$168.04$168.04

+0.77%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9597
$0.9597$0.9597

+1.91%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,411.01
$106,411.01$106,411.01

+0.62%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,606.09
$3,606.09$3,606.09

+0.47%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.04
$168.04$168.04

+0.77%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3653
$2.3653$2.3653

+1.64%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$995.29
$995.29$995.29

+1.54%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0802
$0.0802$0.0802

+60.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06000
$0.06000$0.06000

+500.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000012000
$0.0000012000$0.0000012000

+201.35%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002358
$0.0000000000002358$0.0000000000002358

+135.80%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000260
$0.0000260$0.0000260

+98.47%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0802
$0.0802$0.0802

+60.40%