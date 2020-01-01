AwesomeX (AWX) токеномикасы
AwesomeX (AWX) туралы ақпарат
What is AwesomeX? Protocol Overview
AwesomeX is simple: Use $TITANX to mint $AWX.
There are perpetual weekly, twenty-four-hour mint cycles and 70% buy and burn.
Additionally 15.5% of the TitanX used to mint AWX is taken off the market forever through DragonX.
This means 85.5% of TitanX (70% + 15.5%) used to mint AWX is removed from the market permanently. (12% to the DragonX Vault + 3.5% Direct DragonX Burn = 15.5%)
Minting today is better than minting tomorrow AwesomeX starts minting every Friday at 14:00 UTC until Saturday at 14:00 UTC.
After each 24-hour mint, claim your tokens.
This minting will continue weekly with a 2.8% decreasing percentage drop each week
The decreased percentage in minting will last for 125 weeks and then stabilize.
As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets created.
The best minting ratio is week 1
The mint ratio will start at 1 TitanX = 2.8 AwesomeX on Week 1
The mint ratio will stabilize Week 125 at 1 TitanX = .08 AwesomeX
This is a 3400% (35x) increase in cost to mint AWX related to TitanX over the 125 weeks
AwesomeX (AWX) токеномикасы мен бағасын талдау
AwesomeX (AWX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
AwesomeX (AWX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
AwesomeX (AWX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын AWX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша AWX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз AWX токеномикасын түсінген болсаңыз, AWX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.