Avocado DAO ағымдағы бағасы: 0.00491661 USD. Нақты уақыттағы AVG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AVG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AVG туралы толығырақ

AVG Баға туралы ақпарат

AVG деген не

AVG Whitepaper

AVG Ресми веб-сайт

AVG Токеномикасы

AVG Баға болжамы

Avocado DAO Логотип

Avocado DAO Баға (AVG)

1 AVG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00491661
$0.00491661$0.00491661
0.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Avocado DAO (AVG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:40:52 (UTC+8)

Avocado DAO (AVG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

$ 0.00450186
$ 0.00450186$ 0.00450186

--

--

-7.71%

-7.71%

Avocado DAO (AVG) нақты уақыттағы баға $0.00491661. Соңғы 24 сағат ішінде AVG мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AVG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.69, ал ең төменгісі — $ 0.00450186.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AVG соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -7.71% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Avocado DAO (AVG) Нарықтық ақпарат

$ 739.29K
$ 739.29K$ 739.29K

--
----

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

150.36M
150.36M 150.36M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Avocado DAO нарықтық капитализациясы $ 739.29K, тәуліктік сауда көлемі --. AVG айналымдағы мөлшері 150.36M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.92M.

Avocado DAO (AVG) Баға тарихы USD

Бүгін, Avocado DAO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Avocado DAO - USD баға өзгерісі $ -0.0006130412 болды.
Соңғы 60 күнде Avocado DAO - USD баға өзгерісі $ -0.0008102774 болды.
Соңғы 90 күнде Avocado DAO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0006130412-12.46%
60 күн$ -0.0008102774-16.48%
90 күн$ 0--

Avocado DAO (AVG) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Avocado DAO (AVG) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Avocado DAO Баға болжамы (USD)

Avocado DAO (AVG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Avocado DAO (AVG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Avocado DAO.

Қазір Avocado DAO баға болжамын тексеріңіз!

AVG - жергілікті валюталарға

Avocado DAO (AVG) токеномикасы

Avocado DAO (AVG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AVG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Avocado DAO (AVG) туралы басқа сұрақтар

Avocado DAO (AVG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AVG бағасы — 0.00491661 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AVG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AVG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00491661. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Avocado DAO үшін нарықтық капитализация қандай?
AVG үшін нарықтық капитализация: $ 739.29K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AVG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AVG айналымдағы ұсынысы: 150.36M USD.
AVG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AVG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.69 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AVG бағасы қандай болды?
AVG 0.00450186 USD ATL бағасына жетті.
AVG үшін сауда көлемі қандай?
AVG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AVG өседі ме?
AVG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AVG баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

