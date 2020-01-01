Avarik Saga (AVRK) токеномикасы
Avarik Saga (AVRK) туралы ақпарат
At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion.
At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.
Avarik Saga (AVRK) токеномикасы мен бағасын талдау
Avarik Saga (AVRK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Avarik Saga (AVRK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Avarik Saga (AVRK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын AVRK токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша AVRK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз AVRK токеномикасын түсінген болсаңыз, AVRK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
AVRK бағасының болжамы
AVRK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AVRK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.