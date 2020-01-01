Automatic Treasury Machine (ATM) токеномикасы
ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards.
Automatic Treasury Machine (ATM) токеномикасы мен бағасын талдау
Automatic Treasury Machine (ATM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Automatic Treasury Machine (ATM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Automatic Treasury Machine (ATM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ATM токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ATM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ATM токеномикасын түсінген болсаңыз, ATM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.