Auto Finance ағымдағы бағасы: 0.182177 USD. Нақты уақыттағы TOKE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TOKE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TOKE туралы толығырақ

TOKE Баға туралы ақпарат

TOKE деген не

TOKE Whitepaper

TOKE Ресми веб-сайт

TOKE Токеномикасы

TOKE Баға болжамы

Auto Finance Логотип

Auto Finance Баға (TOKE)

Листингтен жойылды

1 TOKE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.182177
$0.182177
-8.40%1D
mexc
USD
Auto Finance (TOKE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:40:33 (UTC+8)

Auto Finance (TOKE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.178992
$ 0.178992
24 сағаттық төмен
$ 0.200652
$ 0.200652
24 сағаттық жоғары

$ 0.178992
$ 0.178992

$ 0.200652
$ 0.200652

$ 79.02
$ 79.02

$ 0.12921
$ 0.12921

-0.19%

-8.49%

-17.49%

-17.49%

Auto Finance (TOKE) нақты уақыттағы баға $0.182177. Соңғы 24 сағат ішінде TOKE мен $ 0.178992 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.200652 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TOKE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 79.02, ал ең төменгісі — $ 0.12921.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TOKE соңғы бір сағатта -0.19% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.49%, ал соңғы 7 күнде -17.49% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Auto Finance (TOKE) Нарықтық ақпарат

$ 14.96M
$ 14.96M

--
--

$ 18.07M
$ 18.07M

82.77M
82.77M

100,000,000.0
100,000,000.0

Auto Finance нарықтық капитализациясы $ 14.96M, тәуліктік сауда көлемі --. TOKE айналымдағы мөлшері 82.77M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 18.07M.

Auto Finance (TOKE) Баға тарихы USD

Бүгін, Auto Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0169077908521469 болды.
Соңғы 30 күнде Auto Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0707302202 болды.
Соңғы 60 күнде Auto Finance - USD баға өзгерісі $ +0.0440153113 болды.
Соңғы 90 күнде Auto Finance - USD баға өзгерісі $ +0.0257479098254286 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0169077908521469-8.49%
30 күн$ -0.0707302202-38.82%
60 күн$ +0.0440153113+24.16%
90 күн$ +0.0257479098254286+16.46%

Auto Finance (TOKE) деген не

Auto Finance's flagship product, the Autopools protocol, is an LP Aggregator that autonomously rebalances LP positions across DeFi destinations to optimize yield based on market conditions and performance, while compounding rewards. Receipt tokens (e.g., autoETH) are fully composable across DeFi. Users can choose from a growing range of Autopools, which include DeFi blue-chip protocols and ecosystems. The TOKE token enables users to access reward shares via staking.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Auto Finance (TOKE) Ресурс

Auto Finance Баға болжамы (USD)

Auto Finance (TOKE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Auto Finance (TOKE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Auto Finance.

Қазір Auto Finance баға болжамын тексеріңіз!

TOKE - жергілікті валюталарға

Auto Finance (TOKE) токеномикасы

Auto Finance (TOKE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TOKE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Auto Finance (TOKE) туралы басқа сұрақтар

Auto Finance (TOKE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TOKE бағасы — 0.182177 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TOKE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TOKE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.182177. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Auto Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
TOKE үшін нарықтық капитализация: $ 14.96M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TOKE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TOKE айналымдағы ұсынысы: 82.77M USD.
TOKE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TOKE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 79.02 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TOKE бағасы қандай болды?
TOKE 0.12921 USD ATL бағасына жетті.
TOKE үшін сауда көлемі қандай?
TOKE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TOKE өседі ме?
TOKE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TOKE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:40:33 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

