Australian Digital Dollar ағымдағы бағасы: 0.650712 USD. Нақты уақыттағы AUDD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AUDD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AUDD туралы толығырақ

AUDD Баға туралы ақпарат

AUDD деген не

AUDD Whitepaper

AUDD Ресми веб-сайт

AUDD Токеномикасы

AUDD Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Australian Digital Dollar Логотип

Australian Digital Dollar Баға (AUDD)

Листингтен жойылды

1 AUDD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.650712
$0.650712$0.650712
-0.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Australian Digital Dollar (AUDD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:40:26 (UTC+8)

Australian Digital Dollar (AUDD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.650615
$ 0.650615$ 0.650615
24 сағаттық төмен
$ 0.655571
$ 0.655571$ 0.655571
24 сағаттық жоғары

$ 0.650615
$ 0.650615$ 0.650615

$ 0.655571
$ 0.655571$ 0.655571

$ 2.87
$ 2.87$ 2.87

$ 0.36464
$ 0.36464$ 0.36464

-0.39%

-0.61%

-0.32%

-0.32%

Australian Digital Dollar (AUDD) нақты уақыттағы баға $0.650712. Соңғы 24 сағат ішінде AUDD мен $ 0.650615 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.655571 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AUDD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.87, ал ең төменгісі — $ 0.36464.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AUDD соңғы бір сағатта -0.39% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.61%, ал соңғы 7 күнде -0.32% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Australian Digital Dollar (AUDD) Нарықтық ақпарат

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

--
----

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

5.89M
5.89M 5.89M

5,892,749.144638
5,892,749.144638 5,892,749.144638

Australian Digital Dollar нарықтық капитализациясы $ 3.83M, тәуліктік сауда көлемі --. AUDD айналымдағы мөлшері 5.89M, жалпы мөлшері 5892749.144638. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.83M.

Australian Digital Dollar (AUDD) Баға тарихы USD

Бүгін, Australian Digital Dollar - USD баға өзгерісі $ -0.0039993394089305 болды.
Соңғы 30 күнде Australian Digital Dollar - USD баға өзгерісі $ -0.3347519559 болды.
Соңғы 60 күнде Australian Digital Dollar - USD баға өзгерісі $ +0.0155762883 болды.
Соңғы 90 күнде Australian Digital Dollar - USD баға өзгерісі $ +0.018716437814524 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0039993394089305-0.61%
30 күн$ -0.3347519559-51.44%
60 күн$ +0.0155762883+2.39%
90 күн$ +0.018716437814524+2.96%

Australian Digital Dollar (AUDD) деген не

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Australian Digital Dollar (AUDD) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Australian Digital Dollar Баға болжамы (USD)

Australian Digital Dollar (AUDD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Australian Digital Dollar (AUDD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Australian Digital Dollar.

Қазір Australian Digital Dollar баға болжамын тексеріңіз!

AUDD - жергілікті валюталарға

Australian Digital Dollar (AUDD) токеномикасы

Australian Digital Dollar (AUDD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AUDD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Australian Digital Dollar (AUDD) туралы басқа сұрақтар

Australian Digital Dollar (AUDD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AUDD бағасы — 0.650712 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AUDD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AUDD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.650712. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Australian Digital Dollar үшін нарықтық капитализация қандай?
AUDD үшін нарықтық капитализация: $ 3.83M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AUDD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AUDD айналымдағы ұсынысы: 5.89M USD.
AUDD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AUDD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.87 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AUDD бағасы қандай болды?
AUDD 0.36464 USD ATL бағасына жетті.
AUDD үшін сауда көлемі қандай?
AUDD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AUDD өседі ме?
AUDD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AUDD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:40:26 (UTC+8)

Australian Digital Dollar (AUDD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

