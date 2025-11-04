БиржаDEX+
AURO USDA ағымдағы бағасы: 0.99579 USD. Нақты уақыттағы USDA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. USDA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!AURO USDA ағымдағы бағасы: 0.99579 USD. Нақты уақыттағы USDA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. USDA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

USDA туралы толығырақ

USDA Баға туралы ақпарат

USDA деген не

USDA Ресми веб-сайт

USDA Токеномикасы

USDA Баға болжамы

AURO USDA Логотип

AURO USDA Баға (USDA)

Листингтен жойылды

1 USDA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.99579
-0.30%1D
USD
AURO USDA (USDA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:56:08 (UTC+8)

AURO USDA (USDA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.984985
24 сағаттық төмен
$ 1.01
24 сағаттық жоғары

$ 0.984985
$ 1.01
$ 1.024
$ 0.953424
+0.33%

-0.31%

-0.00%

-0.00%

AURO USDA (USDA) нақты уақыттағы баға $0.99579. Соңғы 24 сағат ішінде USDA мен $ 0.984985 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.01 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. USDA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.024, ал ең төменгісі — $ 0.953424.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, USDA соңғы бір сағатта +0.33% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.31%, ал соңғы 7 күнде -0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

AURO USDA (USDA) Нарықтық ақпарат

$ 229.78K
--
$ 10.07M
230.68K
10,105,731.7237891
AURO USDA нарықтық капитализациясы $ 229.78K, тәуліктік сауда көлемі --. USDA айналымдағы мөлшері 230.68K, жалпы мөлшері 10105731.7237891. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.07M.

AURO USDA (USDA) Баға тарихы USD

Бүгін, AURO USDA - USD баға өзгерісі $ -0.0031073080446692 болды.
Соңғы 30 күнде AURO USDA - USD баға өзгерісі $ +0.0153276975 болды.
Соңғы 60 күнде AURO USDA - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде AURO USDA - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0031073080446692-0.31%
30 күн$ +0.0153276975+1.54%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

AURO USDA (USDA) деген не

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

AURO USDA (USDA) Ресурс

Ресми веб-сайт

AURO USDA Баға болжамы (USD)

AURO USDA (USDA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін AURO USDA (USDA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: AURO USDA.

Қазір AURO USDA баға болжамын тексеріңіз!

USDA - жергілікті валюталарға

AURO USDA (USDA) токеномикасы

AURO USDA (USDA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. USDA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: AURO USDA (USDA) туралы басқа сұрақтар

AURO USDA (USDA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі USDA бағасы — 0.99579 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
USDA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
USDA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.99579. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
AURO USDA үшін нарықтық капитализация қандай?
USDA үшін нарықтық капитализация: $ 229.78K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
USDA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
USDA айналымдағы ұсынысы: 230.68K USD.
USDA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
USDA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.024 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) USDA бағасы қандай болды?
USDA 0.953424 USD ATL бағасына жетті.
USDA үшін сауда көлемі қандай?
USDA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл USDA өседі ме?
USDA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін USDA баға болжамын қарап көріңіз.
AURO USDA (USDA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

