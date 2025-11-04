БиржаDEX+
AURO туралы толығырақ

AURO Баға туралы ақпарат

AURO деген не

AURO Ресми веб-сайт

AURO Токеномикасы

AURO Баға болжамы

AURO Finance Логотип

AURO Finance Баға (AURO)

Листингтен жойылды

1 AURO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00136525
-13.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
AURO Finance (AURO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:56:00 (UTC+8)

AURO Finance (AURO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00135637
24 сағаттық төмен
$ 0.00162021
24 сағаттық жоғары

$ 0.00135637
$ 0.00162021
$ 0.00737474
$ 0.00135637
-1.36%

-13.77%

-27.73%

-27.73%

AURO Finance (AURO) нақты уақыттағы баға $0.00136525. Соңғы 24 сағат ішінде AURO мен $ 0.00135637 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00162021 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AURO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00737474, ал ең төменгісі — $ 0.00135637.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AURO соңғы бір сағатта -1.36% өзгерді, 24 сағат ішінде -13.77%, ал соңғы 7 күнде -27.73% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

AURO Finance (AURO) Нарықтық ақпарат

$ 144.47K
--
$ 748.05K
105.82M
547,919,125.4652486
AURO Finance нарықтық капитализациясы $ 144.47K, тәуліктік сауда көлемі --. AURO айналымдағы мөлшері 105.82M, жалпы мөлшері 547919125.4652486. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 748.05K.

AURO Finance (AURO) Баға тарихы USD

Бүгін, AURO Finance - USD баға өзгерісі $ -0.000218031618938191 болды.
Соңғы 30 күнде AURO Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0007975866 болды.
Соңғы 60 күнде AURO Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0006685849 болды.
Соңғы 90 күнде AURO Finance - USD баға өзгерісі $ -0.002925121100635265 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000218031618938191-13.77%
30 күн$ -0.0007975866-58.42%
60 күн$ -0.0006685849-48.97%
90 күн$ -0.002925121100635265-68.17%

AURO Finance (AURO) деген не

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

AURO Finance (AURO) Ресурс

Ресми веб-сайт

AURO Finance Баға болжамы (USD)

AURO Finance (AURO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін AURO Finance (AURO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: AURO Finance.

Қазір AURO Finance баға болжамын тексеріңіз!

AURO - жергілікті валюталарға

AURO Finance (AURO) токеномикасы

AURO Finance (AURO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AURO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: AURO Finance (AURO) туралы басқа сұрақтар

AURO Finance (AURO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AURO бағасы — 0.00136525 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AURO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AURO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00136525. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
AURO Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
AURO үшін нарықтық капитализация: $ 144.47K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AURO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AURO айналымдағы ұсынысы: 105.82M USD.
AURO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AURO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00737474 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AURO бағасы қандай болды?
AURO 0.00135637 USD ATL бағасына жетті.
AURO үшін сауда көлемі қандай?
AURO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AURO өседі ме?
AURO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AURO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:56:00 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

