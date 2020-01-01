Athena by Virtuals (ATHENA) токеномикасы

Athena by Virtuals (ATHENA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Athena by Virtuals (ATHENA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Athena by Virtuals (ATHENA) туралы ақпарат

Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.

Ресми веб-сайт:
https://0xathena.ai/
Whitepaper:
https://x.com/0xathenaai/article/1861799015836524839

Athena by Virtuals (ATHENA) токеномикасы мен бағасын талдау

Athena by Virtuals (ATHENA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 622.65K
$ 622.65K$ 622.65K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 780.90M
$ 780.90M$ 780.90M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 797.36K
$ 797.36K$ 797.36K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00624125
$ 0.00624125$ 0.00624125
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00015498
$ 0.00015498$ 0.00015498
Қазіргі баға:
$ 0.00079793
$ 0.00079793$ 0.00079793

Athena by Virtuals (ATHENA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Athena by Virtuals (ATHENA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ATHENA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ATHENA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ATHENA токеномикасын түсінген болсаңыз, ATHENA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

ATHENA бағасының болжамы

ATHENA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ATHENA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.